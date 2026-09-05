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Sorteo Extraordinario de septiembre hoy sábado 5 de septiembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de septiembre de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 5 de septiembre, que reparte más de 100 millones de euros.

Sorteo Extraordinario de septiembre hoy sábado 5 de septiembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sorteo Extraordinario de septiembre hoy sábado 5 de septiembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo Antena 3 Noticias

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PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

El primer premio del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy sábado 9 de septiembre está dotado de 150.000 euros al décimo.

DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

La emisión del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.

PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de septiembre.

HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

La Lotería Nacional de septiembre de hoy, sábado 5 de septiembre dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.

PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

El sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros a la serie.

LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 5 de septiembre que reparte un primer premio de 150.000 euros al décimo.

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Loterías

Sorteo Extraordinario de septiembre hoy sábado 5 de septiembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sorteo Extraordinario de septiembre hoy sábado 5 de septiembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Resultados del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional

Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo Extraordinario de Septiembre de hoy sábado 5 de septiembre 2026

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional 2026

Premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional
Lotería Nacional

Premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
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Dónde han caído el bote de 89 millones de euros del Euromillones, el de 23 millones del Eurojackpot, el de 2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
EUROJACKPOT

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 04 de septiembre de 2026

El número premiado en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 04 de septiembre de 2026 es el 05, 1, 31, 33 y 43 y los soles el y . El Eurojackpot hoy cuenta con un bote de 23.000.000 euros.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 04 de septiembre de 2026

El número ganador del Euromillones de hoy, viernes 04 de septiembre de 2026 es el 11, 12, 19, 27 y 46, siendo las estrellas el 04 y 11, con un bote de 89.000.000 euros.

Resultados ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 04 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 04 de septiembre de 2026

Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional

Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre del 2026

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