Prisión suspendida para una mujer que mató a su hermana paralizada rodeada de orina y excrementos

Kelly Neill, una exenfermera británica de 48 años murió a causa de una sepsis, después de haber sido sometida a condiciones 'tóxicas' por parte de su hermana Michelle Neill, de 55 años.

La vida de Kelly, se apagó hace 4 años, en 2022, hasta entonces fue su propia hermana, Michelle, la que se hacía cargo de ella después de que su hermana pequeña hubiera sufrido en 2018 un derrame cerebral que le dejó paralizada. El día de la muerte de Kelly, los paramédicos la encontraron en unas condiciones deplorables, "envuelta en una sábana sucia y mugrienta, rodeada de orina, sangre y moscas" detallaron los sanitarios, además tenía varias úlceras por presión graves con signos evidentes de infección y necrosis, con moscas y una colilla de cigarro pegada a la pierna.

Cuatro años después se ha celebrado el juicio

Cuatro años después del suceso, este pasado julio de 2026, se celebró el juicio en el que Michelle se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia grave, tras llorar desconsoladamente en el banquillo de acusados, mientras, el hijo de la víctima, presente en el juicio, la definió como una persona con 'pura maldad'.

Durante el juicio se determinó que Kelly había sufrido la parálisis en 2018 y llevaba sin acudir a un médico muchos meses, también se detalló por parte del fiscal como sucedió todo el día del fallecimiento, "En la sala de estar, fueron recibidos por el olor a excremento, orina, suciedad en general y carne en descomposición, la habitación estaba en un estado lamentable, llena de trastos por todas partes". La autopsia determinó que la causa de la muerte de Kelly fue sepsis, debido a múltiples úlceras cutáneas y al derrame cerebral previo.

Finalmente tras concluir el juicio, en el que el hijo de Kelly tuvo un papel decisivo acusando a su tía como la culpable de la muerte de su madre, el juez dictó la sentencia definitiva de tres años suspendida, lo que significa que Michelle no ingresará en prisión, la decisión se basa en la ansiedad y depresión que sufría Michelle, "era completamente incapaz de cuidar a su hermana e incapaz de buscar ayuda" decretó el juez.