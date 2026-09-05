Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Homicidio

Prisión suspendida para una mujer que mató a su hermana paralizada rodeada de orina y excrementos

Sucedió en Reino Unido en 2022, cuatro años después se ha celebrado el juicio y la sentencia del juez ha sido de tres años de prisión suspendida, es decir, la mujer no entrará en la cárcel.

Prisión suspendida para una mujer que mató a su hermana paralizada rodeada de orina y excrementos

Prisión suspendida para una mujer que mató a su hermana paralizada rodeada de orina y excrementos

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Kelly Neill, una exenfermera británica de 48 años murió a causa de una sepsis, después de haber sido sometida a condiciones 'tóxicas' por parte de su hermana Michelle Neill, de 55 años.

La vida de Kelly, se apagó hace 4 años, en 2022, hasta entonces fue su propia hermana, Michelle, la que se hacía cargo de ella después de que su hermana pequeña hubiera sufrido en 2018 un derrame cerebral que le dejó paralizada. El día de la muerte de Kelly, los paramédicos la encontraron en unas condiciones deplorables, "envuelta en una sábana sucia y mugrienta, rodeada de orina, sangre y moscas" detallaron los sanitarios, además tenía varias úlceras por presión graves con signos evidentes de infección y necrosis, con moscas y una colilla de cigarro pegada a la pierna.

Cuatro años después se ha celebrado el juicio

Cuatro años después del suceso, este pasado julio de 2026, se celebró el juicio en el que Michelle se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia grave, tras llorar desconsoladamente en el banquillo de acusados, mientras, el hijo de la víctima, presente en el juicio, la definió como una persona con 'pura maldad'.

Durante el juicio se determinó que Kelly había sufrido la parálisis en 2018 y llevaba sin acudir a un médico muchos meses, también se detalló por parte del fiscal como sucedió todo el día del fallecimiento, "En la sala de estar, fueron recibidos por el olor a excremento, orina, suciedad en general y carne en descomposición, la habitación estaba en un estado lamentable, llena de trastos por todas partes". La autopsia determinó que la causa de la muerte de Kelly fue sepsis, debido a múltiples úlceras cutáneas y al derrame cerebral previo.

Finalmente tras concluir el juicio, en el que el hijo de Kelly tuvo un papel decisivo acusando a su tía como la culpable de la muerte de su madre, el juez dictó la sentencia definitiva de tres años suspendida, lo que significa que Michelle no ingresará en prisión, la decisión se basa en la ansiedad y depresión que sufría Michelle, "era completamente incapaz de cuidar a su hermana e incapaz de buscar ayuda" decretó el juez.

VÍDEO: Brutal choque entre un tren y un camión en Gdańsk, Polonia

Accidente en Polonia

Publicidad

Mundo

Prisión suspendida para una mujer que mató a su hermana paralizada rodeada de orina y excrementos

Prisión suspendida para una mujer que mató a su hermana paralizada rodeada de orina y excrementos

Imagen de archivo de un pinta de Guinness

Ladrones roban dos remolques con 70.000 pintas de Guinness valoradas en más de 200.000 libras

El candidato ultraderechista

La AfD podría gobernar un estado federal alemán por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Arranca el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer que estranguló a sus tres hijos
Lindsay Clancy

Declaran nulo el juicio de Lindsay Clancy tras el bloqueo del jurado

Imagen de Salvador Illa durante su visita a Ucrania
Ucrania

Rusia ataca con drones la sede del Servicio de Seguridad en Kiev coincidiendo con la visita de Illa al país

Captura de pantalla de 'Arcade', apartado en la Casa Blanca con juegos basados en la agenda política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EE.UU.

Vídeo: La Casa Blanca crea una web de videojuegos sobre expulsar a migrantes y construir muros fronterizos

Los juegos que aparecen en la web parodian a varios lanzamientos clásicos, pero están ambientados en las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Imagen de archivo de una intervención
HITO MÉDICO

Un hombre sobrevive durante nueve meses con un riñón de cerdo

Debido a su estado, los médicos calculaban que solo tenía un 9 % de posibilidades de conseguir un riñón humano en los siguientes cinco años, mientras que el riesgo de morir o abandonar la lista de espera superaba el 40 %.

Javier Milei

Javier Milei anuncia sanciones a empresas que operen en Malvinas

El ministro de Obras Públicas de Marruecos, Nizar Baraka

Marruecos vuelve a reclamar Ceuta y Melilla en plena tensión con España

Rescate riada Nepal

El emotivo rescate con vida de dos personas sepultados por la riada de Nepal el décimo día tras la tragedia

Publicidad