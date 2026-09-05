Rusia incumple el alto al fuego y ataca Ucrania dejando seis muertos y diez heridos

Seis personas han muerto y hasta una decena han resultado heridas en un nuevo ataque de Rusia sobre Ucrania, en esta ocasión en la región de Dniepropetrovsk, en el este del país, durante la madrugada de este sábado y después del alto al fuego temporal ordenado por Kiev en medio de la visita de la delegación estadounidense para reanudar las conversaciones de paz.

Como ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Hanzha, el ejército ruso ha atacado con misiles, drones y artillería la región, dejando cinco muertos y cinco heridos en la localidad de Kamianske.

Según Hanzha, una instalación industrial ha sido alcanzada horas antes de que las fuerzas ucranianas advirtiesen de que misiles balísticos rusos se dirigían hacia la localidad.

En otro incidente en la misma región, al menos una persona ha muerto tras el ataque a una gasolinera en la ciudad de Dnipro, mientras que otras cinco resultaron heridas y han tenido que ser hospitalizadas, ha informado posteriormente el gobernador.

"Un hombre se encuentra en estado grave y otro en estado extremadamente grave. Los servicios médicos les están brindando la asistencia necesaria", ha detallado.

Había acordado un alto al fuego

Este ataque se ha producido después de que Ucrania ordenase a sus tropas respetar un alto el fuego temporal mientras que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajaban a Kiev y Moscú para reanudar las conversaciones de paz. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también afirmó que Ucrania se abstendría de atacar a Rusia durante las conversaciones.

Si bien Kiev se ha abstenido de atacar refinerías y centros estratégicos rusos durante la noche, las sirenas antiaéreas también se han escuchado en ciudades de todo el país, según ha informado 'The Kyiv Independent'. Durante los ataques en Kiev y las regiones vecinas se ha destruido un edificio residencial, el cual ha dejado al menos a dos personas heridas.

Kiev viene denunciando una escalada militar en el conflicto, con la intención declarada de Rusia de mantener lo que considera una ventaja en la guerra antes de sentarse a negociar el fin de las hostilidades. Por su parte, las fuerzas ucranianas han incrementado durante las últimas semanas sus ataques con drones, en un intento de que se noten las consecuencias de la guerra en la propia Rusia.

Salvador Illa en Kiev, durante los ataques

El president de Cataluña, Salvador Illa no se encontraba cerca de la sede central del Servicio de Seguridad en Kiev en el momento del ataque. En ese momento, Illa estaba con Sor Lucía Caram visitando el Hospital Militar de la Guardia de Frontera de Ucrania. En ningún momento se ha temido por la seguridad del president ni del resto de la delegación.

El president ha querido visitar Kiev para expresar el apoyo de Cataluña a Ucrania en un momento en que se han incrementado los ataques, desde el convencimiento de que el pueblo ucraniano necesita el apoyo y la solidaridad real de Europa y sus instituciones.