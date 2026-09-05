Ladrones roban dos remolques con 70.000 pintas de Guinness valoradas en más de 200.000 libras

Dos ladrones se llevaron dos remolques cargados con unos 800 barriles de Guinness de una zona industrial de Runcorn, en Cheshire (Reino Unido), en un robo cuyo valor asciende a unas 205.000 libras, alrededor de 240.000 euros.

La Policía de Cheshire ha informado de que los delincuentes actuaron en dos momentos diferentes y utilizaron camiones para enganchar los remolques y abandonar con ellos las instalaciones.

Dos robos en pocas horas

Las cámaras de seguridad captaron cómo un camión accedía a una zona industrial de Runcorn alrededor de las 19:45 horas del lunes festivo. Diez minutos después, el vehículo abandonaba el lugar conectado a uno de los remolques cargados de barriles de Guinness.

Unas dos horas más tarde, alrededor de las 21:30 horas, un segundo camión llegó a la zona y cargó otro remolque con más barriles de la conocida cerveza irlandesa antes de marcharse.

En total, los ladrones se hicieron con unas 70.000 pintas de Guinness, distribuidas en los dos remolques, pertenecientes a la empresa de logística GXO Logistics.

Cómo son los remolques robados

La Policía de Cheshire busca ahora localizar los dos vehículos. Se trata de remolques blancos de tres ejes, con lonas laterales en las que aparece el logotipo de GXO, una marca que también figura en las puertas traseras.

Los investigadores creen que podrían identificarse por los números DL736 y DL542, situados en la esquina superior izquierda de las puertas traseras.

La policía busca imágenes

Los agentes han pedido colaboración ciudadana para esclarecer el robo y localizar tanto los remolques como la mercancía.

La policía busca especialmente a conductores que circulasen por la zona durante las horas en las que se produjeron los robos y que pudieran disponer de imágenes grabadas con sus cámaras de salpicadero.

El DS Gary McClatchey, responsable de la investigación, ha recurrido incluso al famoso lema asociado a la cerveza para pedir ayuda a los ciudadanos. "Se dice famosamente que 'la Guinness es buena para ti', pero eso solo ocurre cuando se ha comprado y pagado", señaló.

McClatchey aseguró que los investigadores trabajan para identificar a los responsables y recuperar tanto los barriles de cerveza como los dos remolques. También hizo un llamamiento a cualquier persona que pueda aportar información o imágenes relacionadas con el robo.