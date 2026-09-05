La ultraderecha podría volver a Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Tras más de 80 años la extrema derecha podría volver a Alemania, y es que desde la derrota de la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial en 1945, esta ideología no volvía al país teutón, una nación que tardó muchos años en hacerse un lavado de imagen y quitarse el sambenito de 'nazi'.

La ultraderecha está muy cerca de ganar las próximas elecciones de Alta Sajonia, una región alemana, ubicado en el centro-este del país. El partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, liderado por Ulrich Siegmund, ha ganado en todos los sondeos y apunta a hacerse con la victoria en Alta Sajonia, uno de los 16 estados federados que componen Alemania.

Siegmund promete "hacer historia" el domingo y liderar una revolución política desde el pequeño estado de 2,1 millones de habitantes, que espera que impulse a su partido hacia la victoria nacional en 2029.

Repudiado por el resto de partidos

El actual primer ministro del estado, Sven Schulze, de 47 años, del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) de centroderecha de Merz, que encabeza una coalición multipartita, ha colocado unas enormes pancartas advirtiendo a los votantes de que "la extrema derecha lleva al abismo".

La agencia doméstica de inteligencia de Alemania, la BfV, clasifica al partido de Siegmund en Alta Sajonia como una organización de extrema derecha. En su último informe, la BfV documenta que muchos políticos de 'Alternativa para Alemania' en Alta Sajonia "emplean un lenguaje que demoniza a los migrantes" y califican sistemáticamente a los refugiados musulmanes de criminales, un menosprecio colectivo que viola "el principio de la dignidad humana".

Todos los demás grandes partidos se han mostrado contrarios con el partido que aspira a ganar. Si bien muchos votantes de Alternativa para Alemania ansían un cambio drástico, el escenario de una victoria de este partido asusta a gran parte de Alemania, un país que se ha esforzado por limpiar su oscura historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.