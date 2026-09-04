Vídeo: La Casa Blanca crea una web de videojuegos sobre expulsar a migrantes y construir muros fronterizos

La Casa Blanca ha publicado este jueves 'Arcade', una página web que incluye cinco videojuegos con apariencia retro que recrean algunas de las políticas del presidente Donald Trump y en los que el usuario puede construir un muro fronterizo o perseguir a personas que intentan cruzar la frontera. La web, Arcade.gov, incluye parodias e interpretaciones de videojuegos clásicos con una ambientación que promociona y alienta las políticas MAGA.

La Casa Blanca ha presentado la iniciativa en sus redes sociales con animaciones que referencian a las pantallas de carga de consolas como PlayStation y Nintendo y con el lema 'Can't stop winning' ('No podemos dejar de ganar'), seguido de referencias a construir el muro o deportar migrantes.

En una de las animaciones promocionales, el logotipo de una antigua consola japonesa Sega se transforma directamente en la palabra 'MAGA', las siglas del lema de Trump 'Make America Great Again' ('Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande').

La Casa Blanca explicó a The Washington Examiner que la iniciativa trata de "trasladar la agenda de Trump a un formato interactivo" y que su intención es la de "contar la historia de sus logros" de manera que conecte con los estadounidenses.

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