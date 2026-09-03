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Una familia se suicida en Roma al no poder cuidar a su hija: "No podemos hacer esto solos"

Los investigadores creen que la incapacidad de los padres de cuidar a su hija con discapacidad sin los medios necesarios fue el motivo del homicidio-suicidio.

Imagen de archivo de una patrulla de policía italiana

Imagen de archivo de una patrulla de policía italiana Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

Una pareja de unos 40 años y su hija de 5 años fueron localizados muertos en su casa de Pietralata (Roma). Las autoridades policiales están investigando un presunto homicidio-suicidio. Los cadáveres de la familia de tres fueron encontrados debido a que uno de los hermanos del padre no supo nada de sus familiares durante varios días, algo que despertó en él la sensación de que algo no iba bien y contactó a los servicios de emergencia.

Un homicidio-suicidio inexplicable

Lo más impactante fue que junto a los cuerpos sin vida de la familia apareció una pistola del modelo 'Glock', propiedad del padre, y dos docenas de notas dirigidas a familiares. En una de las notas se podía leer: "No podemos hacer esto solos", mientras que en otra de las notas pedía a uno de sus hermanos que cuidara de su padre.

Los investigadores tienen la misión por delante de determinar quién disparó y cómo sucedieron los hechos. Las autopsias y las pruebas balísticas serán claves para la reconstrucción de los hechos. El motivo de esta desgracia tiene en vilo a los investigadores, que, según los primeros indicios, apunta a la discapacidad que sufría la pequeña de la casa y que requería cuidados constantes que los padres no podían cubrir.

Incapaces de cuidar a su hija con discapacidad

La tesis se ha visto reforzada tras el hallazgo de varias notas escritas por ambos padres en las que dejaban claro su falta de medios y capacidades para hacer frente a la enfermedad de la niña sin ayuda. Lo más sorprendente es que la familia recibía ayuda de los servicios sociales de la capital italiana, algo que no explica que, según las teorías de los investigadores, los padres actuaran quitándole la vida a la pequeña y a sí mismos de forma consensuada.

Los servicios sociales italianos aún no se lo explican

Los servicios sociales italianos no se lo explican: "Una madre, un padre y una niña que reciben atención de los servicios sociales y asisten a una de nuestras guarderías. Una familia que, durante el último año, había decidido convivir con la discapacidad de su hija en casa, con una madre que había dejado su trabajo para dedicarse por completo a las necesidades y el tiempo de su hija. Estamos consternados, y esta tragedia debería hacernos reflexionar", así lo expresaban Massimiliano Umberti, presidente del Distrito 4, y Annarita Leobruni, vicepresidenta del Distrito 4.

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