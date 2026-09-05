Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: El BOE prorroga hasta el 22 de septiembre los controles a los viajeros de Italia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que este tribunal es competente para investigar los hechos relacionados con la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. La decisión cuenta además con el respaldo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que ha defendido públicamente la actuación de la jueza instructora María Tardón.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha comunicado a la magistrada que, a su juicio, el tribunal "está capacitado para hacerse cargo del procedimiento". La Fiscalía sostiene que las consecuencias más relevantes de los acontecimientos tuvieron lugar en territorio español, y destaca la experiencia de la Audiencia Nacional para abordar investigaciones relacionadas con fenómenos criminales complejos y organizados.

La Sala de Gobierno también ha expresado su apoyo a Tardón, y ha rechazado que su actuación judicial suponga una interferencia en la seguridad nacional, como había planteado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En su pronunciamiento, el órgano de gobierno de la Audiencia Nacional defiende que la magistrada está actuando dentro de sus competencias, y que su investigación contribuye a proteger el interés general, siempre dentro del marco establecido por la ley.

De esta manera, tanto la Fiscalía como la propia Audiencia Nacional avalan que la investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta continúe en este tribunal, pese a las discrepancias expresadas desde el Ministerio del Interior.