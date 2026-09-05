CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: El BOE prorroga hasta el 22 de septiembre los controles a los viajeros de Italia
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, y del choque entre el Gobierno y los jueces por su investigación.
- El Ejército esperó más de diez horas en Ceuta mientras la Gendarmería marroquí dejaba pasar a los migrantes
- García-Page critica la gestión de la crisis en Ceuta: "Ha sido un desastre antes, durante y lo sigue siendo ahora"
- VÍDEO: Las imágenes de Margarita Robles y Page en Toledo, tras la tensión con Sánchez
Publicidad
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que este tribunal es competente para investigar los hechos relacionados con la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. La decisión cuenta además con el respaldo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que ha defendido públicamente la actuación de la jueza instructora María Tardón.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha comunicado a la magistrada que, a su juicio, el tribunal "está capacitado para hacerse cargo del procedimiento". La Fiscalía sostiene que las consecuencias más relevantes de los acontecimientos tuvieron lugar en territorio español, y destaca la experiencia de la Audiencia Nacional para abordar investigaciones relacionadas con fenómenos criminales complejos y organizados.
La Sala de Gobierno también ha expresado su apoyo a Tardón, y ha rechazado que su actuación judicial suponga una interferencia en la seguridad nacional, como había planteado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En su pronunciamiento, el órgano de gobierno de la Audiencia Nacional defiende que la magistrada está actuando dentro de sus competencias, y que su investigación contribuye a proteger el interés general, siempre dentro del marco establecido por la ley.
De esta manera, tanto la Fiscalía como la propia Audiencia Nacional avalan que la investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta continúe en este tribunal, pese a las discrepancias expresadas desde el Ministerio del Interior.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: El Ejército esperó más de 10 horas en Ceuta
Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ofreció al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la participación del Ejército cuando la entrada masiva de migrantes ya había desbordado la frontera.
El despliegue militar no se autorizó hasta aproximadamente las 20:30 horas, más de doce horas después de que comenzaran las entradas masivas. Para entonces, los efectivos militares llevaban alrededor de diez horas preparados para intervenir.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Félix Bolaños "comprende el estado de ánimo de los ceutíes"
El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha publicado un mensaje en sus redes sociales un mensaje empatizando "con el estado de ánimo de los ceutíes".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Bruselas enviará una misión técnica a Ceuta la próxima semana
Este viernes el Ministerio del Interior anunciaba que una "delegación técnica" de la Unión Europea viajará a Ceuta la semana que viene, tras la petición de ayuda por la emergencia migratoria. Esta decisión se ha tomado tras la conversación de Grande-Marlaska con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.
Las fuentes comunitarias explican que se trata de que los expertos puedan ver "los hechos sobre el terreno" y así poder calibrar las necesidades específicas para atender al refuerzo de Frontex, Europol y de la Agencia de Asilo de la UE solicitado por España.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: UGT solicita una "frontera segura" en Ceuta
Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, ha pedido a la Unión Europea y al Gobierno de España que garantice una "frontera segura" en Ceuta para evitar que vuelva a producirse una entrada masiva como ocurrió a finales de julio.
Este viernes, Álvarez en declaraciones a medios afirmaba que será "muy bueno" conocer a fondo la información sobre dicha entrada, y abogaba por estudiar la relación con Marruecos en base a esta. Y solicitaba que se agilice el proceso de identificación de menores y preceptores del derecho a asilo político, a su vez que pedía por el reparto de estos a otros lugares.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Descienden los viajes a Marruecos
Este viernes, la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav), advertía sobre un descenso de nuevas reservas de viajes desde España hacia Marruecos, un destino al que se dirigen anualmente casi 4 millones de españoles.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: España amplía hasta el 22 de septiembre los controles desde Italia
El BOE ha recogido este sábado, la prórroga del cierre del Schengen hasta el 22 de septiembre, después de que Meloni ampliara los controles a viajeros desde España hasta el 15 de este mes.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Page califica de "desastre" la gestión de la crisis
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, calificaba este viernes en una entrevista en Espejo Público de "desastre" la gestión de la crisis en Ceuta, y reclamaba al Gobierno conclusiones y medidas de futuro ante una presión migratoria que, según advertía, constituye un problema "estructural y de fondo".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Imbroda, sobre la futura visita de Felipe VI: "Tiene que ir a Ceuta y tiene que venir a Melilla"
Este viernes Juan José Imbroda, el presidente de Melilla, hacía alusión a la comparecencia de este jueves de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, comentando que el rey Felipe VI realizará "en las próximas semanas" su viaje oficial a las dos ciudades autónomas.
Tras estas palabras, Imbroda insistía en que la visita debe producirse y ha reclamado que se pongan todos los medios necesarios para hacerla posible, y admitía que el monarca tiene que ir tanto a Ceuta como a Melilla.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Antena 3 Noticias accede al informe policial sobre la invasión en Ceuta
Antena 3 Noticias ha podido acceder al informe policial en el que se indica que la invasión de Ceuta se produjo con la "existencia de una planificación previa y, por lo tanto, una autoría intelectual anterior y otra material simultánea que supone funciones de seguimiento y control".
Según la Policía, esas autorías "van mucho más allá de la más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente del territorio español y de las que se proyecta sobre todas las cuestiones asociadas a los diferentes escalones de respuesta a España".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Este viernes llegaron 89 migrantes a Baleares
Este viernes llegaron a Baleares 89 migrantes en cinco pateras. El último rescate tuvo lugar a las 18:15 horas, a una milla al sur de Cabrera.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
Publicidad