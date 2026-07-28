Publicidad
China
Así son los chalecos con aire acondicionado para barrenderos en China
Allí, las temperaturas superan estos días los 40 grados.
Los chalecos como el que lleva el barrendero en las imágenes que acompañan esta noticia llevan incorporados un novedoso sistema de 'aire acondicionado'. Ellos mismos pueden regularlo gracias a un mecanismo. Ocurre en China.
Se trata de una iniciativa que empezó a probarse en distritos urbanos como Xuanwu, en Nanjing. Allí, las temperaturas superan estos días los 40 grados.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.