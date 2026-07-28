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Chalecos con aire acondicionado

Chalecos con aire acondicionado en China | Antena 3 Noticias

China

Así son los chalecos con aire acondicionado para barrenderos en China

Allí, las temperaturas superan estos días los 40 grados.

Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Los chalecos como el que lleva el barrendero en las imágenes que acompañan esta noticia llevan incorporados un novedoso sistema de 'aire acondicionado'. Ellos mismos pueden regularlo gracias a un mecanismo. Ocurre en China.

Se trata de una iniciativa que empezó a probarse en distritos urbanos como Xuanwu, en Nanjing. Allí, las temperaturas superan estos días los 40 grados.

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