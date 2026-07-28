Muere la influencer Rebecca Luna a los 49 años tras someterse a la eutanasia como consecuencia de un alzhéimer precoz

Muere a los 49 años Rebecca Luna, la influencer enferma de alzhéimer que se acogió al Programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) en su país, Canadá. Rebecca falleció el sábado 25 de julio sobre las 13.15 horas tras someterse a la eutanasia en su domicilio, rodeada de sus seres más queridos. La creadora de contenido canadiense detalló lo difícil de esta situación: "Tengo que deciros que ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar."

Una paciente de alzhéimer inusual

Luna, residente en la ciudad de Victoria (Canadá) y madre de dos hijos, había hecho de sus redes sociales un diario del día a día de los últimos meses, contándole a cerca de 100.000 seguidores su dura experiencia conviviendo con una enfermedad en estado prematuro como es el Alzhéimer. El objetivo era hacer visible la enfermedad y enseñar la influencia directa que tiene en las vidas de quienes la padecen.

Un diagnóstico prematuro

Rebecca fue diagnosticada con Alzheimer en abril de 2025, cuando la enfermedad estaba aún desarrollándose. A partir de ese momento, tomó la decisión de documentar públicamente el avance de los síntomas, como la pérdida progresiva de capacidades y las dificultades a las que se enfrentaba a diario. Consciente de que se trataba de una enfermedad neurodegenerativa, irreversible y sin cura, Luna decidió acogerse al programa MAID, una opción que defendió abiertamente en sus redes sociales: "Estoy viviendo en un cuerpo en el que ya no me siento cómoda, segura ni bien". En los días previos a su fallecimiento, explicó que había decidido adelantar dos semanas la fecha prevista para su muerte porque su deterioro había avanzado más rápido de lo esperado.

Una lucha física y social

Antes de despedirse de su comunidad, Luna pidió comprensión y apoyo durante el proceso y aseguró que, después de toda una vida priorizando a los demás, aquel era el momento de centrarse en ella misma. Un día después de su muerte, sus familiares publicaron un comunicado en su cuenta de TikTok en el que agradecieron el apoyo recibido y pidieron privacidad durante el duelo por la muerte de la canadiense. Durante su trayectoria en redes sociales, además de hablar del Alzhéimer, Rebecca Luna compartió su lucha contra las adicciones y explicó cómo había logrado mantenerse sobria tras años de esfuerzo y recuperación, incluso después de recibir el diagnóstico que cambió su vida.

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