Trump anuncia que la guerra con Irán ha terminado pero Teherán enfría el acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos aseguró que la guerra con Irán "terminó hoy" y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.

Es mas, Trump pasó de anunciar una ola de ataques a decir que el acuerdo de paz definitivo está listo a falta de retoques y que podría firmarse este mismo fin de semana. Y no sólo eso, también aseguró que será en una ceremonia en Europa.

Según él, el acuerdo ha sido aceptado por el desaparecido líder supremo Jamenei e incluye la renuncia de Irán a tener armas nucleares.

Irán confirma que el documento está casi finalizado

El problema es que el régimen de los ayatolás ya ha contestado asegurando que no están tan cerca de firmar ese acuerdo, aunque reconocen avances en la redacción, y han vuelto a recordar sus líneas rojas: el control del Estrecho de Ormuz y el cese de los ataques israelíes en el Líbano.

Según la cadena al Arabiya Irán habría aceptado el borrador del acuerdo, con los siguientes términos: alto el fuego inicial de dos meses, la figura de un mediador que supervise el cumplimiento del alto el fuego o que el Estrecho de Ormuz se reabre por parte iraní, mientras Estados Unidos levanta también el bloqueo.

Lo cierto es que no es la primera vez, 38 según la CNN, que Trump asegura que la paz definitiva está cerca y luego acaba todo saltando por los aires al dar la orden de reanudar los ataques.

Netanyahu asegura que Israel no forma parte del acuerdo

Y lo único confirmado es que las conversaciones entre los equipos negociadores no han cesado, mientras Trump y Netanyahu han continuado manteniendo contacto.

Esta misma noche, los dos líderes han estado hablando de los términos del acuerdo, según informa la oficina del Primer ministro israelí. En un comunicado Netanyahu ha explicando que Israel no formaría parte del “memorando de entendimiento” que se está gestando entre Estados Unidos e Irán, pero que había recibido garantías del presidente estadounidense, sobre los términos del acuerdo final.

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