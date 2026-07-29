Vídeo: las impresionantes imágenes que graba un bombero desde dentro la lucha contra el incendio en Francia

Las imágenes muestran la crudeza del incendio que continúa activo en el sur de Francia desde una perspectiva poco habitual: la de un bombero que combate las llamas en primera línea. Gracias a unas gafas inteligentes, el operativo ha quedado registrado desde el interior del frente, donde el fuego avanza con rapidez impulsado por el viento.

En la grabación se aprecia la intensidad con la que trabajan los equipos de extinción para contener una enorme lengua de fuego que dificulta cada maniobra. Las condiciones meteorológicas favorecen la propagación de las llamas y complican las tareas de los efectivos desplegados sobre el terreno.

Un incendio de gran magnitud

El incendio ha arrasado ya unas 42.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los grandes fuegos del verano. Las imágenes reflejan la dureza del trabajo de los bomberos, que continúan luchando para frenar el avance del fuego.

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