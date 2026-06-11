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Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz tras la oleada de ataques de Estados Unidos

Estos ataques ocurren mientras Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz. La administración Trump justificó su respuesta por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

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Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz tras la oleada de ataques de Estados Unidos | Europa Press

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Miriam Vázquez
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En apenas 24 horas Estados Unidos ha ordenado hasta cuatro oleadas de ataques sobre Irán. Trump reprocha a Teherán que se está tomando demasiado tiempo para negociar y mientras defiende su ofensiva como la respuesta a sus agresiones. Según varios medios estadounidenses, Trump habría hablado directamente con funcionarios iraníes durante el bombardeo para exigirles que acepten sus negociaciones, aunque los medios iraníes niegan ningún contacto con el presidente. Trump sigue elevando la presión para forzar a Teherán a la firma de un acuerdo.

Mientras, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que ha atacado bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania. Asegura que atacó 18 objetivos en dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait; y Sheikh Issa, en Baréin. Las fuerzas iraníes indicaron además que atacaron con drones a la estación en Baréin de la Quinta Flota de los Estados Unidos. "En esta oleada de ataques con drones militares, las antenas de comunicaciones y las instalaciones de radar del sistema (de misiles) Patriot de la Quinta Flota fueron el objetivo".

Además, el máximo mando militar conjunto de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, incluyendo petroleros y buques mercantes, advirtiendo que cualquier embarcación que intente pasar será atacada. Estos ataques ocurren mientras Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán. La administración Trump justificó su respuesta por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, dijo que convertirán Oriente Medio en un "infierno" para Estados Unidos, en medio de nuevos ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región. "¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes".

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