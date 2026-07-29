Una falla residual que ya provocó una catástrofe hace una década, posible causa del trágico terremoto que deja al menos 18 muertos en Japón

Un terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido este martes el sur de Japón y ha dejado, al menos, 13 muertos y más de 200 heridos. Mientras tanto, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros de un centro comercial que se derrumbó en la localidad de Kashima.

Las autoridades creen que unas 30 personas podrían seguir atrapadas bajo los restos del edificio. Por eso, decenas de bomberos y equipos de emergencia trabajan sin descanso para intentar encontrarlas con vida.

Un terremoto muy fuerte

El seísmo se produjo a las 16:27, hora local, en la región de Kumamoto, situada en la isla de Kyushu. El temblor fue tan intenso que las autoridades activaron una alerta por tsunami y, en algunas zonas, alcanzó el nivel más alto de la escala japonesa que mide la fuerza con la que se siente un terremoto y los daños que puede causar.

Aunque la alerta por tsunami permitió actuar con rapidez, el fuerte movimiento de tierra provocó importantes daños en varios municipios.

Una falla residual que provocó 200 muertos hace una década

Varios expertos han señalado como posible causa del trágico terremoto una falla residual que ya provocó dos temblores hace diez años que provocaron unos 200 muertos.

Más de 200 heridos y cientos de evacuados

Los hospitales de la zona continúan atendiendo a los heridos. Entre ellos hay una decena de residentes de un asilo de ancianos que tuvieron que ser trasladados tras el terremoto.

Además, cientos de vecinos han abandonado sus casas por precaución y permanecen en edificios municipales y otros espacios habilitados por las autoridades mientras se revisa el estado de las viviendas y se comprueba que sea seguro regresar.

La búsqueda continúa

La presidenta de Japón, Sanae Takaichi, ha asegurado que la prioridad sigue siendo localizar a las personas que podrían permanecer atrapadas bajo el centro comercial derrumbado.

Las autoridades mantienen desplegado un amplio dispositivo de emergencia y no descartan que el número de víctimas aumente en las próximas horas. Mientras continúan las labores de rescate, los equipos siguen revisando los edificios más afectados para localizar a posibles supervivientes y garantizar la seguridad de los vecinos.