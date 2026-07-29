45 años de la boda que cambió para siempre a la monarquía británica

El 29 de julio de 1981, el matrimonio entre el entonces príncipe Carlos y Lady Diana Spencer cautiva a cientos de millones de personas y se presenta como el cuento de hadas definitivo. Sin embargo, lo que comienza como un símbolo de estabilidad y renovación para la Corona británica termina convirtiéndose en el episodio que humaniza a la familia real, expone sus contradicciones y abre una nueva etapa marcada por el escrutinio mediático. Cuarenta y cinco años después, aquella boda sigue siendo uno de los acontecimientos más influyentes de la historia contemporánea de la realeza.

Los protagonistas de un cuento que hace historia

Él es Carlos, heredero de la Corona británica desde 1952 y destinado desde su infancia a convertirse en rey. Ella es Lady Diana Spencer, una joven aristócrata inglesa de apenas 20 años que trabaja como asistente en una guardería y conquista al público por su cercanía y naturalidad. Antes incluso de pronunciar el "sí, quiero", Diana ya rompe moldes: se convierte en la primera inglesa en más de tres siglos en casarse con el heredero directo al trono y también en la primera futura princesa de Gales que ha desempeñado un trabajo remunerado antes de anunciar su compromiso.

La boda que paraliza al planeta

El 29 de julio de 1981 el mundo entero parece detenerse. Más de 750 millones de personas siguen la ceremonia por televisión en 74 países y, sumando la audiencia radiofónica, el acontecimiento supera los mil millones de espectadores. El enlace también rompe con la tradición al celebrarse en la Catedral de San Pablo, elegida por su mayor capacidad frente a la habitual Abadía de Westminster. La espectacular puesta en escena, el vestido de Diana y el esperado beso en el balcón de Buckingham convierten la ceremonia en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia.

La familia perfecta que conquista al mundo

Poco después nacen sus dos hijos, Guillermo, en 1982, y Enrique, en 1984. Las imágenes familiares alimentan la idea de una nueva generación de los Windsor y refuerzan la percepción de un matrimonio feliz. Viajes oficiales, celebraciones y fotografías con sus hijos consolidan la popularidad de Diana, cuya cercanía con la gente y espontaneidad la convierten en una de las figuras más queridas del planeta.

Cuando el cuento de hadas se rompe

Mientras la imagen pública transmite felicidad, la realidad es muy distinta. Las dudas de Carlos antes de la boda, su relación nunca completamente interrumpida con Camilla Parker Bowles, la enorme presión mediática y la bulimia que Diana reconoce haber sufrido deterioran progresivamente el matrimonio. En diciembre de 1992 se anuncia oficialmente la separación y, cuatro años después, el divorcio pone fin a una de las uniones más mediáticas del siglo XX. La ruptura supone un duro golpe para la reputación de la monarquía británica y cambia para siempre la forma en que la opinión pública observa a la familia real.

Un legado que transforma a la Corona

Tras el divorcio, Diana intensifica su labor humanitaria y se convierte en un referente internacional gracias a su implicación en causas como la lucha contra las minas antipersona o el apoyo a personas con sida. Su muerte en París, el 31 de agosto de 1997, provoca una conmoción mundial y obliga a la Casa Real a replantear su relación con la sociedad. Carlos rehace su vida junto a Camilla Parker Bowles, con quien contrae matrimonio en 2005, y tras la muerte de Isabel II, en 2022, asciende al trono como Carlos III. Cuarenta y cinco años después, aquella boda ya no representa únicamente el cuento de hadas que cautivó al mundo: simboliza el inicio de una monarquía más humana, más vulnerable y sometida a un escrutinio público permanente.

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