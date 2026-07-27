Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

India

Un joven de 30 años salta al crematorio junto al cuerpo de su abuela: "Decía que no tenía motivos para seguir viviendo"

Se encuentra en estado crítico tras haber sufrido quemaduras graves en todo el cuerpo.

Imagen de un féretro

Imagen de un féretro Istock

Publicidad

Indrajit Biswas, un joven de 30 años, se lanzó al crematorio junto al cuerpo de su abuela en el momento en el que introducían el cadáver en el horno crematorio. Un suceso que tuvo lugar en la ciudad de Nabadwip, en Bengala Occidental, India.

El joven se lanzó al crematorio junto al cuerpo de su abuela

El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales, y en este se puede apreciar como el joven se lanza a abrazar el cuerpo de su abuela justo en el momento en el que introducen el cadáver en el horno crematorio eléctrico. Un momento de tensión en el que dos operarios reaccionaron rápidamente para sacar al joven lo antes posible. Lo hicieron, pero no pudieron evitar que este sufriera quemaduras graves y fuera hospitalizado en cuidados intensivos.

El joven se encuentra en estado crítico

De momento se sigue temiendo por su vida ya que las heridas son de máxima gravedad, además de que tiene quemaduras en gran parte de la superficie corporal y las vías aéreas superiores se encuentran muy afectadas. El joven permanece bajo asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico estrictamente reservado.

La mujer falleció por causas naturales pero, tal y como aseguran fuentes policiales, el joven de 30 años estaba muy unido a su abuela, que le había criado desde que era pequeño. "Manifestaba constantemente que no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo", relataron familiares de la víctima a los policías.

Medios locales aseguran que estaba en shock emocional

Otros medios locales de la India confirman Biswas se encontraba en estado de shock emocional en el momento en el que se lanzó al crematorio junto al cuerpo de su familiar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Portugal, Grecia, Italia y Turquía se vuelcan para combatir los incendios de España

Imagen de dos hidroaviones

Publicidad

Mundo

Imagen de un féretro

Un joven de 30 años salta al crematorio junto al cuerpo de su abuela: "Decía que no tenía motivos para seguir viviendo"

Mueren tres personas tiroteadas en mitad de un festival gastronómico: los sospechosos se estaban disparando entre ellos

Mueren tres personas tiroteadas en mitad de un festival gastronómico: los sospechosos se estaban disparando entre ellos

Benjamin Netanyahu y Donald Trump

Las claves jurídicas del viaje de Netanyahu a EEUU: ¿por qué no se acata la orden de arresto?

Bandera de la OTAN
OTAN

Detenida una becaria de la OTAN acusada de espionaje en el cuartel general militar de la Alianza

Personas se reúnen para recordar a las víctimas del ataque mortal durante las celebraciones del Orgullo en la Puerta de Brandeburgo, en Berlín (Alemania),.
Atropello Orgullo

Cientos de personas se reúnen para recordar a las víctimas del atropello durante el Orgullo en Berlín

Incendios Burdeos
INCENDIOS

Los bomberos luchan contra el 'mega- incendio' de Burdeos: el peor fuego en medio siglo de Francia

Un cuarto de millón de personas han sido evacuados y el fuego avanza sin control hacia Burdeos, tan solo a 15 kilómetros del frente. El Elíseo se reúne de urgencia para actuar de urgencia en el pero incendio en Francia en 50 años, que consume la región de Gironda.

Javier Milei.
Tensión

Brasil valora expulsar al embajador argentino tras los insultos de Milei: "Basura calva"

Es una de las medidas diplomáticas más duras que se han establecido, hasta ahora, por el Gobierno brasileño.

Imagen de archivo del estrecho de Ormuz

Un petrolero explota en el Estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina

VÍDEO: El Papa pide por las personas afectadas por los devastadores incendios en España y Francia

VÍDEO: El Papa pide por las personas afectadas por los devastadores incendios en España y Francia

Tableta de chocolate

Encuentran a 13 menores intoxicados tras consumir un chocolate con "setas alucinógenas" en un campamento de verano

Publicidad