Un joven de 30 años salta al crematorio junto al cuerpo de su abuela: "Decía que no tenía motivos para seguir viviendo"

Indrajit Biswas, un joven de 30 años, se lanzó al crematorio junto al cuerpo de su abuela en el momento en el que introducían el cadáver en el horno crematorio. Un suceso que tuvo lugar en la ciudad de Nabadwip, en Bengala Occidental, India.

El joven se lanzó al crematorio junto al cuerpo de su abuela

El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales, y en este se puede apreciar como el joven se lanza a abrazar el cuerpo de su abuela justo en el momento en el que introducen el cadáver en el horno crematorio eléctrico. Un momento de tensión en el que dos operarios reaccionaron rápidamente para sacar al joven lo antes posible. Lo hicieron, pero no pudieron evitar que este sufriera quemaduras graves y fuera hospitalizado en cuidados intensivos.

El joven se encuentra en estado crítico

De momento se sigue temiendo por su vida ya que las heridas son de máxima gravedad, además de que tiene quemaduras en gran parte de la superficie corporal y las vías aéreas superiores se encuentran muy afectadas. El joven permanece bajo asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico estrictamente reservado.

La mujer falleció por causas naturales pero, tal y como aseguran fuentes policiales, el joven de 30 años estaba muy unido a su abuela, que le había criado desde que era pequeño. "Manifestaba constantemente que no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo", relataron familiares de la víctima a los policías.

Medios locales aseguran que estaba en shock emocional

Otros medios locales de la India confirman Biswas se encontraba en estado de shock emocional en el momento en el que se lanzó al crematorio junto al cuerpo de su familiar.

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