El incendio de Guarda, Portugal, amenaza con saltar a España: el sur de Europa sigue en llamas

En España los incendios del centro peninsular han dado una pequeña tregua y los efectivos de extinción han logrado frenar el avance de las llamas en Madrid y Ávila, sin embargo uno nuevo se ha declarado en León. Sin embargo en los países vecinos la situación no evoluciona favorablemente.

La atención con el fuego se centra ahora en Portugal, donde seis grandes incendios desbordan a los equipos de emergencias en el centro, pero principalmente en el tercio norte del país, con cinco incendios. El mayor de ellos es además el que más preocupa también a las autoridades españolas. Ha consumido ya más de 6.000 hectáreas y arde sin control entre la localidad de Guarda y la frontera entre ambos países, a poco más de 10 kilómetros de la línea divisoria con la provincia de Salamanca, a la altura de Ciudad Rodrigo.

No es el único fuego que mantiene en alerta a las autoridades lusas y que además también avanza muy cerca de otras zonas de España. A apenas 1 kilómetro un fuego de menores dimensiones permanece activo frente al norte de Zamora, y algo más alejado, a unos 20 kilómetros de la provincia de Ourense, Galicia, sí amenaza con alcanzar la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Gerês- Xurés.

Otros dos grandes fuegos dividen los medios de lucha contra incendios portugueses, al noroeste del país y al oeste de la ciudad de Oporto.

Burdeos no descansa

La nueva ola de calor que también afecta a Francia ha agravado la situación del incendio del departamento de Gironda. El fuego sigue avanzando y ya se encuentra apenas a 10 kilómetros de los límites de la ciudad de Burdeos.

Impresionan las últimas imágenes grabadas por uno de los bomberos desplegados en uno de los frentes más activos. Con las llamas a escasos metros y empujadas por un intenso viento, la brigada de bomberos no pierde un segundo en situarse frente a la lengua de fuego y plantarle cara para tratar de evitar que cruce un camino.

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