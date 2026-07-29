Encuentran muerto en su casa al DJ francés Kavinsky, conocido por su tema 'Nightcall' y su electrónica de los años ochenta

El DJ francés Kavinsky, estrella de la electrónica francesa y conocido por temas como 'Nightcall', de la banda sonora de la película 'Drive' (2011), protagonizada por Ryan Gosling, ha sido hallado muerto en su casa de París, a los 50 años según adelanta el medio Le Parisien.

El músico, fue encontrado sin vida en la noche del martes en su domicilio y, de acuerdo a las fuentes del periódico, se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular, porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes.

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito 'Nightcall' junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

Estilo de los años ochenta

El también productor, clave en el desarrollo del género 'synthwave', tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el 'house' francés.

Tras iniciarse en el mundo de la actuación, dio el salto a la música en 2005 influenciado por su amigo el director francés Quentin Dupieux, que le regaló un ordenador que ya no usaba. Para sus portadas e iconografía, creó el personaje de un zombi de piel azul y ojos rojos llamado Kavinsky que, según su trasfondo de ficción, resucitó en 2006 para hacer música tras haber estrellado su Ferrari Testarossa en 1986.

Las canciones de Kavinsky ayudan a contar la historia de él, como Vincent afirma en una entrevista, "Night Call se trata sólo del tipo zombie que va a la casa de su novia y dice 'bien, no soy el mismo, tenemos que hablar'." refiriéndose Kavinsky a volver a encontrar a su novia después del accidente que casi lo deja sin vida.

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