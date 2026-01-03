Donald Trump, tras el ataque de Estados Unidos: "Gobernaremos Venezuela hasta que haya una transición adecuada"

Donald Trump ha explicado este sábado, desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida), que "las fuerzas armadas estadounidenses realizaron una operación extraordinaria y abrumadora por aire, agua y tierra en lo que ha sido un asalto espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial", donde Nicolás Maduro y su mujer fueron capturados.

"Una exhibición espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial"

Trump ha definido la operación como "una de las mayores exhibiciones en la historia de Estados Unidos", en cuanto a actuación militar se refiere: "Ningún país podía haber hecho lo que ha hecho Estados Unidos en tan poco tiempo. Tenemos el mejor ejército del planeta", reiteró en varias ocasiones al recalcar que el lugar donde se produjo la operación y posterior detención de Maduro y su mujer "estaba oscuro y era peligroso". Una intervención militar que sucedió en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas".

"Gobernaremos Venezuela hasta que haya una transición adecuada"

También ha admitido que el gobierno del país venezolano quedará en manos de Estados Unidos "hasta que haya una transición segura, adecuada y juiciosa" con el fin de buscar "la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela". "No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda", expresó.

"Repararemos las infraestructuras petroleras de Venezuela"

Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU quiso recordar que Venezuela, con Nicolás Maduro al frente, "se apropió de millones de dólares estadounidenses" con la introducción de droga en el país. A su vez lanzó una amenaza para aquellos países que se interpongan en el camino de Estados Unidos y que amenace la seguridad de sus ciudadanos: "El dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo".

En lo referente al comercio, Trump explicó que las grandes empresas estadounidenses de petróleo invertirán millones de dólares en el país venezolano para mejorar la actividad económica del país, e incluso admitió que EEUU reparará la infraestructura petrolera "en muy mal estado" de Venezuela.

"Estados Unidos ha vuelto"

"Maduro ya no está, los venezolanos vuelven a ser libres, ha pasado mucho tiempo pero ya son libres, también lo es Estados Unidos, nosotros no hemos permitido que esta horrible persona (Maduro) siga al mando", sentenció Donald Trump. Segundos después intervino Pete Hegseth, el secretario de guerra de EEUU, quien entre otras cosas resumió su comparecencia con una frase: "Bienvenidos a 2026. Estados Unidos ha vuelto".

El propio presidente norteamericano confirmó minutos antes de su intervención que tanto Nicolas Maduro como su mujer Cilia Flores están en un buque militar a la espera de ser enviados a Nueva York en barco, donde serán juzgados por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Terrorismo y narcotráfico, los delitos a los que se enfrenta Maduro

Así lo ha anunciado la fiscal general de EE. UU, Pam Bondi, quien ha confirmado que el presidente venezolano y su esposa han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Bondi ha detallado que Maduro se enfrenta a cargos penales por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra el país.

Delcy Rodríguez dice que hay víctimas mortales

Se ha confirmado también que los ataques del país norteamericano han afectado, al menos, a la capital (Caracas) y otras zonas como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. A su vez, Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, confirmó que se han producido víctimas mortales entre los que están incluidos tanto civiles como militares, aunque no ha querido dar una cifra exacta ni aproximada. Estados Unidos, en cambio, ha negado que se hayan producido víctimas mortales, aunque sí heridos.

Los mensajes de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo

Ante los ataques de Estados Unidos al país venezolano, España se ha pronunciado a través de los dos grandes líderes nacionales, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Núñez Feijóo: "Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", explicó Sánchez.

Mientras que el mensaje de Feijóo, líder del Partido Popular, destacó por su preocupación ante los ciudadanos españoles en Venezuela y el futuro del pueblo venezolano: "Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas. La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país... Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece...".

