Todo lo que se sabe del paradero de Nicolás Maduro tras ser capturado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha capturado a Nicolás Maduro y lo ha sacado de Venezuela, pero por el momento no se conocen más detalles del paradero del hasta ahora presidente de Venezuela.

Se espera que Trump explique cómo ha sido esta operación combinada en la que se han sucedido bombardeos en distintos puntos de Venezuela, incluida la capital, Caracas, junto al arresto de Maduro y de su mujer, Cilia Flores. Será en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida) a partir de las 17:00 horas, hora peninsular en España.

Se cree que ha sido una operación calculada al milímetro, llevada a cabo por fuerzas de élite del Ejército estadounidense. Habrían sacado a la pareja presidencial y algunas informaciones apuntan que podrían haber sido trasladado al portaaviones Gerald Ford, ubicado en aguas internacionales, cerca de las aguas venezolanas, desde hace semanas. Según informan algunos medios y ha confirmado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, su intención es sacarlo en avión y juzgarlo en Estados Unidos.

Los detalles de la operación de EEUU

En palabras del senador republicano Mike Lee tras su conversación con Marco Rubio " ¡Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto".

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Estados Unidos ha confirmado que no hay bajas en sus filas y que la operación ha sido un éxito. Se trata del mayor operativo de Estados Unidos en Venezuela desde que comenzó a escalar la tensión con los ataques a varias narcolanchas.

El Pentágono ha bombardeado Fuerte Tiuna, la principal base militar de Venezuela, y también la Carlota, la mayor base aérea del país. El cuartel de la Montaña es el sitio mas simbólico porque además ahí reposan los restos de Hugo Chávez.

Los ataques han inutilizado el Volcán, una potente antena que ha dejado sin servicio a la Televisión Pública y han alcanzado el puerto de la Guaira y el aeropuerto de Higorete, en el estado de Miranda.

Así actúan los Delta Force

La unidad de élite de los Delta Force ha sido la encargada de capturar a Nicolás Maduro. No desfilan, no conceden entrevistas y rara vez confirman su existencia, pero son el grupo al que Trump confía sus operaciones más complejas

Los Delta Force son una de las unidades de élite de Estados Unidos, junto a los Seals y la marina, han terminado con casi todos los enemigos de Estados Unidos. Su misión principal es la lucha contra el terrorismo y acciones de guerra "no convencional", pero lo hacen bajo un nivel de secretismo máximo. En 2019 acabaron con la vida del líder islámico Abu Bakr al-Baghdadi y les vimos en la búsqueda de Osama Bin Laden

También capturaron al 'Chapo' Guzman en 2016 y ahora han detenido a Nicolás Maduro y a su mujer sin hacer ruido. Su actuación es muy difícil de prever, por que se integran para una misión concreta y luego, se disuelven.

