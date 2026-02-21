Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El enfado de Trump: "Puedo destruir el país, pero ¿no puedo imponer una pequeña tarifa?"

Un fallo del Tribunal Supremo ha considerado ilegales los aranceles recíprocos de Trump. En apenas 24 horas los ha subido del 10% al 15%.

Carolina Fernández-Miranda
Publicado:

Trump está furioso tras el fallo del Tribunal Supremo. Considera que es profundamente decepcionante el fallo del Tribunal Supremo y asegura que se avergüenza de determinados miembros de la Corte Penal. El vicepresidente J. D. Vance ha llegado a calificarla de ilegal. Tras el fallo, Wall Street cerró la semana al alza. La reacción de Trump apenas tardó unas horas en llegar. Decidió imponer aranceles del 10%. Es lo que le permite la ley durante un máximo de 150 días. Pero hoy ha decidido que en lugar del 10%, sea el 15%. Indignado en su comparecencia aseguraba: "Puedo embargar, puedo hacer lo que quiera...puedo destruir el país, ¿pero no puedo imponer una pequeña tarifa? Cuando habla de pequeña tarifa se refiere al 34% en el caso de China.

Reembolso de 175.000.000 $

Pero este fallo abre un debate que altera aún más al presidente estadounidense y por el que inmediatamente le han preguntado los periodistas. Se trata de los 175 mil millones de dólares que se han generado en aranceles y que ahora países y empresas podrían reclamar. A los estadounidenses también les ha salido caro. Algunos expertos estipulan que los consumidores pagaron unos 800 dólares más porque los precios son más altos debido también a los aranceles.

Crece la incertidumbre en el comercio internacional

Un nuevo giro en la política arancelaria de Donald Trump que da una sensación de improvisación...pese a los intentos de la administración por negarla. Mientras la incertidumbre sigue creciendo en el comercio internacional. Según apuntan determinados analistas, entre ellos, el economista jefe del ING, el acuerdo entre EE.UU. y la UE alcanzado el verano pasado no está sujeto a la sentencia del Tribunal Supremo, porque es un acuerdo bilateral. Por eso y tras los últimos bandazos de Estados Unidos, la Unión Europea pide claridad a la Casa Blanca.

