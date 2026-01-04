Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela en directo: Primera noche de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York

Primera noche de Nicolás Maduro en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York. El presidente venezolano fue detenido en Caracas en el marco de una operación estadounidense bautizada como 'Resolución Absoluta' y se enfrenta a cargos de narcotráfico y corrupción.

Maduro llegó esposado a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York y a través de las imágenes difundidas por la Casa Blanca se le escucha decir: "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

Tras su captura y la de su esposa, Cilia Flores, Delcy Rodríguez recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. Pero el futuro es una incógnita y la clave es saber si el país comienza el camino hacia una posible transición o no. Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos va a "gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata". Además, con sus palabras desestimó una potencial presidencia de María Corina Machado argumentando que no tiene "apoyo ni respeto" en Venezuela.

Las reacciones siguen sucediéndose, por el momento la intervención de Estados Unidos divide a Latinoamérica. Ecuador, Perú y Paraguay han anunciado que restringirán la entrada a sus países de personas vinculadas al Gobierno de Maduro, mientras que Gustavo Petro en Colombia ha convocado una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para establecer una posición ante el ataque, que ha criticado duramente. A su vez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que alista junto con otros países un pronunciamiento regional conjunto, sin precisar qué naciones son. El Consejo de Seguridad de la ONU anunció que se reunirá de urgencia el lunes para debatir la operación militar estadounidense, a la vez que la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a Estados Unidos y Venezuela a "prevenir una mayor escalada" y respaldar una salida pacífica.