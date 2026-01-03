Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Nicolás Maduro será juzgado en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo. Así lo ha anunciado la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, quien ha confirmado que el presidente venezolano y su esposa han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York.

En un mensaje publicado en la red social X, Bondi detalló que a Maduro se le imputan cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra el país.

La fiscal general subrayó que el proceso judicial se celebrará en territorio estadounidense y que el acusado responderá ante tribunales federales. En su comunicado, Bondi agradeció al presidente Donald Trump "por exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense" y destacó el papel de las fuerzas armadas de EE. UU. en la operación que permitió la detención de Maduro y su esposa, a quienes calificó como presuntos narcotraficantes internacionales.

Estados Unidos ataca Venezuela de madrugada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaba este sábado de que las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo con éxito una operación militar de gran envergadura en Venezuela, que había culminado con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes, según afirmó, fueron evacuados por vía aérea fuera del país.

Horas antes, el propio Maduro había denunciado lo que calificó como una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos y decretado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

Trump ordenó los ataques hace días, según han informado a CBS News dos funcionarios estadounidenses. Según las fuentes, la Casa Blanca se planteó llevarlos a cabo contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente se decidió dar prioridad a las acciones aéreas en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico (EI).

Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación, y la Fuerza Aérea emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves volar por el espacio aéreo de Venezuela.

