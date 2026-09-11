Una peluquera acusada de contratar a un sicario de Tinder para matar a su exnovio policía y a su hija

Una peluquera de Nueva Jersey ha sido acusada por las autoridades federales de intentar contratar a un sicario para asesinar a su exnovio, un agente de Policía de Filadelfia, y a la hija adolescente de este. La presunta trama fue descubierta después de que el supuesto sicario con el que contactó resultara ser un informante de las autoridades.

Jaclyn Diiorio, de 28 años, se enfrenta a dos cargos federales por utilizar medios de comunicación interestatales para intentar cometer un asesinato por encargo, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El caso se remonta al pasado mes de abril, cuando Diiorio comenzó a comunicarse con un informante que se hizo pasar por un sicario. Según la acusación federal, ambos se conocieron a través de Tinder y mantuvieron varias conversaciones por teléfono y mensajes de texto entre el 31 de marzo y el 3 de abril.

Un encuentro en Tinder que terminó en una investigación policial

De acuerdo con los fiscales, Diiorio habría contado al supuesto sicario que quería matar a su expareja, Matthew O'Hanlon, agente de Policía de Filadelfia, y a la hija de este, de 19 años.

La primera reunión entre ambos se produjo el 31 de marzo en un establecimiento de la cadena de tiendas de conveniencia Wawa, en Runnemede. Posteriormente volvieron a encontrarse el 4 de abril en un establecimiento Dollar General.

Fue entonces cuando, según las autoridades, Diiorio entregó 500 dólares como adelanto y acordó pagar unos 12.000 dólares adicionales en varios plazos a cambio de los asesinatos.

El supuesto sicario avisó a la Policía

El hombre al que Diiorio habría contratado era en realidad un informante confidencial. Tras recibir el encargo, alertó a los detectives del condado de Camden, que se pusieron en contacto con la Policía de Filadelfia para advertir del posible ataque.

Diiorio fue detenida en el municipio de Gloucester por agentes del Equipo de Respuesta Especial. Durante el arresto, las autoridades localizaron un frasco sin etiquetar que contenía unas pastillas que sospecharon que podían ser alprazolam.

Inicialmente, la mujer fue acusada en Nueva Jersey de dos cargos de intento de asesinato en primer grado, otro de conspiración para cometer asesinato y uno más por posesión de una sustancia peligrosa controlada. Tras la acusación federal, los cargos estatales fueron retirados y el caso pasó a manos de los fiscales federales.

No habría sido su primer intento

Según los fiscales, el supuesto encargo de abril no habría sido el primer intento de Diiorio de encontrar a alguien que asesinara a su expareja y a su hija.

La acusada habría contado al informante que anteriormente había sido engañada por otras personas que le enviaron "fotos falsas" para hacerle creer que el asesinato por encargo ya se había llevado a cabo, según informó el Philadelphia Inquirer.

La relación entre Diiorio y O'Hanlon habría terminado aproximadamente un mes antes de que la mujer comenzara, presuntamente, a organizar el asesinato.

La acusada permanece bajo custodia federal y tiene prevista una audiencia de detención ante el juez magistrado estadounidense Scott W. Reid. Su abogado, Robert Gamburg, ha señalado que Diiorio se declarará no culpable.

El letrado ya había tratado de que se retiraran los cargos estatales y argumentó que los fiscales se habían basado en pruebas obtenidas mediante una operación de engaño. Gamburg también cuestionó el papel del informante, al que describió como una persona que buscaba dinero y que habría proporcionado información al departamento del sheriff en otras ocasiones.

Diiorio se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión federal si finalmente es declarada culpable.