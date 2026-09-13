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FECUNDACIÓN IN VITRO

Una mujer de 54 años da a luz a una niña a partir de un embrión congelado durante 22 años

Cristina Rapti-Tzelepi y su marido recurrieron al embrión que habían conservado durante más de dos décadas tras perder a su hijo de 21 años en un accidente.

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Una mujer de 54 años ha dado a luz en Atenas a una niña a partir de un embrión que permaneció congelado durante más de 22 años. Cristina Rapti-Tzelepi y su marido, Constantinos Raptis, de 60 años, decidieron recurrir a este procedimiento después de perder a su hijo Giorgos, de 21 años, en un accidente de coche ocurrido en octubre.

El nacimiento se produjo el miércoles en la capital griega. La pequeña, a la que sus padres han llamado Georgia en recuerdo de su hermano fallecido, pesó 3,5 kilos y llegó al mundo después de que la pareja lograra completar el proceso de fecundación in vitro (FIV) dentro del límite de edad establecido por la legislación griega.

Una carrera contra el tiempo

En Grecia, las mujeres pueden someterse a procedimientos de FIV hasta los 54 años y 0 días en el momento de la transferencia de embriones. Cuando Rapti-Tzelepi inició el tratamiento, apenas disponía de dos meses para completar el proceso y tuvo que conseguir además la autorización de una autoridad nacional.

"Solo tenía dos meses de margen", dijo. "Fue estresante, pero con fuerza interior y el apoyo de nuestro médico y todo su equipo, superamos todos los obstáculos".

Tras el nacimiento, la madre explicó que la decisión de volver a ser padres estuvo marcada por la pérdida de su hijo.

"Decidimos darle una segunda oportunidad a la vida, empezar de nuevo, traer nueva vida a nuestro hogar y continuar con la historia de nuestra familia", señaló.

Rapti-Tzelepi expresó además su deseo de que la pequeña tenga una vida feliz y saludable y recordó a su primer hijo, quien, según sus palabras, "llenó el hogar de risas".

Un embrión conservado durante más de dos décadas

La recién nacida fue concebida a partir de un embrión de la propia pareja que llevaba más de 22 años congelado. Aunque los embriones pueden mantenerse criopreservados durante largos periodos, un intervalo de este tipo resulta poco habitual.

El caso no es, sin embargo, el único en el que un embrión conservado durante décadas ha terminado en un nacimiento. El año pasado, una pareja de Ohio tuvo un hijo, Thaddeus Daniel Pierce, a partir de un embrión que había permanecido congelado durante 30 años mediante un proceso conocido como "adopción de embriones".

Sus padres, Lindsey y Tim Pierce, fueron reconocidos por el Libro Guinness de los Récords por "tener el embrión congelado más antiguo conocido que haya dado como resultado un nacimiento exitoso".

El médico pide revisar el límite de edad

El ginecólogo que atendió a Rapti-Tzelepi y presidente de la Sociedad Helénica de Medicina Reproductiva, Kostas Pantos, ha defendido la necesidad de revisar el límite de edad establecido actualmente en Grecia.

"La ley es muy estricta: no se permiten 54 días más uno. Quizás sea hora de que cambie", afirmó Pantos, que nació en Melbourne (Australia). "Creo que es un derecho del que no se debería privar a los padres".

Grecia elevó en julio de 2022 la edad máxima para someterse a tratamientos de reproducción asistida, que hasta entonces estaba fijada en 50 años.

Mientras tanto, los padres de Georgia no descartan ampliar la familia en el futuro y están valorando incluso la posibilidad de viajar al extranjero para hacerlo.

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