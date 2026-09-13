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La oposición de izquierda se impone en Suecia, según los primeros sondeos electorales

Los socialdemócratas vuelven a ser la fuerza más votada y la ultraderecha de Demócratas de Suecia roza el 19%.

La oposición de izquierda se impone en Suecia, según los primeros sondeos electorales

La oposición de izquierda se impone en Suecia, según los primeros sondeos electorales

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Los partidos de la oposición de izquierdas se situarían por delante de las formaciones conservadoras y de centro que sostienen al Gobierno sueco, según las primeras encuestas a pie de urna de las elecciones celebradas este domingo en Suecia.

El bloque encabezado por el Partido Socialdemócrata de Suecia (S) alcanza el 51,3% de los votos, frente al 46,8% que sumarían los partidos conservadores y de centro junto a Demócratas de Suecia (SD), formación ultraderechista que respalda al Ejecutivo desde el Parlamento.

Los socialdemócratas, liderados por Magdalena Andersson, serían además la fuerza más votada, con un 28,4% de los apoyos, según el estudio Valu elaborado para la televisión pública sueca SVT.

El Partido Moderado del primer ministro, Ulf Kristersson, quedaría en segundo lugar con un 18,1%, prácticamente empatado con Demócratas de Suecia, que obtendría un 18,1%. La formación ultraderechista, liderada por Jimmie Åkesson, perdería alrededor de un punto respecto a las elecciones de 2022.

La aritmética parlamentaria, clave

Por detrás se situaría el Partido de la Izquierda, con un 8%, seguido del Partido del Centro, que alcanzaría el 7,5%. El Partido Verde obtendría un 7,4%, mientras que los democristianos lograrían un 6,1%.

El Partido Popular Liberal cerraría la lista con un 5,4%. Su posible entrada en el Riksdag, el Parlamento unicameral sueco, podría resultar determinante para configurar una mayoría después de los comicios.

Otra encuesta difundida por la cadena TV4 apunta en una dirección similar. El Partido Socialdemócrata mantendría el 28,4%, mientras que Demócratas de Suecia subiría hasta el 18,5% y el Partido Moderado alcanzaría el 17,5%.

Este segundo sondeo, elaborado a partir de 4.045 entrevistas, también contempla la entrada de los liberales en el Parlamento. Según sus resultados, los partidos de izquierda reunirían el 51,3% de los votos, frente al 47% del bloque de derechas.

La ultraderecha reclama entrar en el Gobierno

El resultado puede tener especial relevancia para la formación del próximo Ejecutivo. Kristersson llegó al poder tras el Acuerdo de Tido de 2022, mediante el que Demócratas de Suecia quedó fuera del Consejo de Ministros pese a contar con más votos que el Partido Moderado.

A cambio de apoyar al Gobierno desde el Parlamento, la formación ultraderechista consiguió que buena parte de sus propuestas sobre inmigración, asilo y control de las fronteras fueran incorporadas a la política gubernamental.

Sin embargo, Demócratas de Suecia ha endurecido su posición de cara a estos comicios y durante la campaña ha advertido de que no está dispuesto a repetir ese acuerdo. El partido pretende formar parte del Consejo de Ministros y obtener carteras ministeriales a cambio de respaldar al Ejecutivo en el Parlamento.

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