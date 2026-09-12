Los BRICS reclaman moderación y diálogo ante la escalada en Oriente Medio

Los líderes de los países que integran los BRICS han mostrado este sábado su preocupación por el agravamiento de la situación en Oriente Medio, durante la cumbre que se celebra en Nueva Delhi, India. El bloque de potencias emergentes ha aprobado una declaración conjunta en la que reclama contención, protección de la población civil y una solución a los conflictos basada en el diálogo y la diplomacia.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha aprovechado su intervención ante los representantes de los países miembros, para pedir una respuesta común frente a los ataques contra infraestructuras civiles y, especialmente, contra instalaciones nucleares. El mandatario iraní ha advertido de que este tipo de acciones, "supone una amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Pezeshkian también ha instado al grupo a adoptar medidas concretas, para hacer frente a las sanciones económicas que considera unilaterales e injustas. En su opinión, los BRICS deben reforzar su papel como alternativa dentro de la gobernanza internacional, y actuar de manera coordinada ante las crisis.

La declaración final de la cumbre dedica una parte importante a la situación en Gaza, Palestina y Líbano. Los líderes reclaman el respeto a la población civil, el acceso de la ayuda humanitaria y el cumplimiento de los acuerdos de alto el fuego. El documento menciona expresamente a Israel en estos apartados, y pide la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas del territorio libanés donde permanecen desplegadas.

Los BRICS evitan nombrar a EEUU, Irán y Ucrania

Sin embargo, el texto evita señalar directamente a Estados Unidos o Irán al abordar la actual escalada regional. También sorprende la ausencia de cualquier referencia a la guerra de Ucrania, pese a que el documento aprobado por los BRICS el año pasado incluía un apartado específico sobre este conflicto.

Los países miembros han optado así por una declaración centrada en principios generales, como la soberanía de los Estados, la protección de los civiles y la defensa de las vías diplomáticas. El resultado refleja las diferencias existentes dentro de un grupo cada vez más amplio y diverso, cuyos miembros mantienen posiciones distintas ante las principales crisis internacionales.