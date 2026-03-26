Detenido un falso ginecólogo por abusar de una niña de 8 años mientras la madre la grababa

Un hombre de 71 años ha sido detenido por abusar de una niña de ocho años tras hacerse pasar por ginecólogo y curandero. El hombre aseguraba usar métodos alternativos y personalizados para curar a la gente.

Informa el medio 'Corriere della Sera' que el detenido logró obtener fotografías íntimas de una joven de 17 años con la excusa de poder ayudarla a curar sus dolencias. El padre de la joven, al descubrirlo, denunció los hechos y lograron destapar un caso más grave.

La madre, cómplice

Tal y como recoge el medio citado, la madre de la víctima grabó los hechos para posteriormente enviar los vídeos al 'ginecólogo' junto a otras 200 fotografías. Los dos fueron detenidos por los Carabineri y trasladados a prisión.

Los dos están acusados de agresión sexual con agravantes y pornografía infantil. La jueza instructora del tribunal de Lecce Anna Paola Capano, logró reconstruir los hechos ocurridos entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Un auténtico calvario

La niña tuvo que soportar besos, tocamientos y otros abusos en encuentros organizados por su madre, un "auténtico calvario", recoge el medio italiano. La madre de la niña siempre estaba presente e incluso participaba en esos actos.

Informa el auto judicial que el hombre "con gestos repentinos e imprevisibles, que le impedían cualquier posibilidad de defensa, la forzaba a someterse a actos sexuales". Más tarde la mujer envió al hombre de 71 años la pornografía infantil que él había producido.

La jueza instructora recalcó que la niña, “debida a su corta edad y a la constante presencia de su madre, jamás podría haber evitado ni siquiera manifestado su disconformidad con el abuso al que fue sometida”. La menor se encuentra en un hogar de acogida por orden judicial.

Un caso parecido

El escándalo que envuelve a un doctor de Massachusetts crece con más de 200 mujeres y varios hombres acusándolo de abuso sexual y exámenes médicos innecesarios.

Autoridades aseguran que el doctor abusó de la confianza de sus pacientes femeninos y masculinos, durante años.

Según la fiscalía, el doctor realizaba exámenes pélvicos, rectales y mamarios innecesarios, excesivamente prolongados y fuera de los estándares médicos. Mientras que sus pacientes aseguran que el doctor cruzaba límites con tocamientos indebidos, comentarios sobre sus cuerpos y revisiones íntimas sin justificación.

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