Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ITALIA

Detenido un falso ginecólogo por abusar de una niña de 8 años mientras la madre la grababa

El individuó logró que una joven de 17 años le enviara fotografías íntimas y permitió a los investigadores a destapar el caso de la niña de ocho años.

Un coche de la Polic&iacute;a italiana

Un coche de la Policía italianaArchivo

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre de 71 años ha sido detenido por abusar de una niña de ocho años tras hacerse pasar por ginecólogo y curandero. El hombre aseguraba usar métodos alternativos y personalizados para curar a la gente.

Informa el medio 'Corriere della Sera' que el detenido logró obtener fotografías íntimas de una joven de 17 años con la excusa de poder ayudarla a curar sus dolencias. El padre de la joven, al descubrirlo, denunció los hechos y lograron destapar un caso más grave.

La madre, cómplice

Tal y como recoge el medio citado, la madre de la víctima grabó los hechos para posteriormente enviar los vídeos al 'ginecólogo' junto a otras 200 fotografías. Los dos fueron detenidos por los Carabineri y trasladados a prisión.

Los dos están acusados de agresión sexual con agravantes y pornografía infantil. La jueza instructora del tribunal de Lecce Anna Paola Capano, logró reconstruir los hechos ocurridos entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Un auténtico calvario

La niña tuvo que soportar besos, tocamientos y otros abusos en encuentros organizados por su madre, un "auténtico calvario", recoge el medio italiano. La madre de la niña siempre estaba presente e incluso participaba en esos actos.

Informa el auto judicial que el hombre "con gestos repentinos e imprevisibles, que le impedían cualquier posibilidad de defensa, la forzaba a someterse a actos sexuales". Más tarde la mujer envió al hombre de 71 años la pornografía infantil que él había producido.

La jueza instructora recalcó que la niña, “debida a su corta edad y a la constante presencia de su madre, jamás podría haber evitado ni siquiera manifestado su disconformidad con el abuso al que fue sometida”. La menor se encuentra en un hogar de acogida por orden judicial.

Un caso parecido

El escándalo que envuelve a un doctor de Massachusetts crece con más de 200 mujeres y varios hombres acusándolo de abuso sexual y exámenes médicos innecesarios.

Autoridades aseguran que el doctor abusó de la confianza de sus pacientes femeninos y masculinos, durante años.

Según la fiscalía, el doctor realizaba exámenes pélvicos, rectales y mamarios innecesarios, excesivamente prolongados y fuera de los estándares médicos. Mientras que sus pacientes aseguran que el doctor cruzaba límites con tocamientos indebidos, comentarios sobre sus cuerpos y revisiones íntimas sin justificación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Meta y Youtube, culpables de perjudicar la salud mental de menores al generarle adicción

Aplicaciones de Meta

Publicidad

Mundo

Alireza Tagnsiri, reponsable del cierre del estrecho de Ormuz

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel asegura haber matado al responsable del cierre del estrecho de Ormuz

Momento en el que un autobús cae a un río en Bangladesh

Al menos 23 muertos al caer un autobús al río Padma, en Bangladesh

Un coche de la Policía italiana

Detenido un falso ginecólogo por abusar de una niña de 8 años mientras la madre la grababa

Última hora de la guerra en Irán.
GUERRA EN IRÁN

Irán rechaza la propuesta de Trump y advierte a EEUU de que no llegarán a un acuerdo "ni ahora ni nunca"

Doble asesinato
Tiroteo

Detienen a un hombre sin manos ni piernas acusado de matar a tiros a otro mientras conducía

Trump
Trump

Armas nucleares, apertura de Ormuz... los 15 puntos de la propuesta de Trump rechazada por Irán

Estados Unidos propone condiciones sobre nuclear y Ormuz y prevé refuerzo militar en la región.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius REMITIDA / HANDOUT por MATHIEU CUGNOT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/02/2026
Plan de Defensa

'Agile', el plan de respuesta rápida de la UE con el que los Ejércitos contarán con la última tecnología

Es una iniciativa que busca que las empresas comunitarias puedan emplear dinero europeo para desarrollar proyectos militares que sean punteros.

Policia de Italia

Un alumno de 13 años apuñala a una profesora en el cuello a las puertas de un instituto

Imagen de archivo de policías en el Reino Unido

Un streamer finge estar jugando en directo a un videojuego para asesinar a su novia embarazada

Colas frente a una gasolinera en Ahmedabad, India

El efecto dominó por el bloqueo de Ormuz empieza a ahogar a Asia: Filipinas declara la emergencia nacional

Publicidad