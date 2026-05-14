Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

NOROVIRUS

Los pasajeros asintomáticos desembarcan del crucero afectado por el brote de norovirus: hay más de 1.700 personas a bordo

Las autoridades sanitarias francesas, confirmaron este miércoles el brote de norovirus en el crucero. El barco, atracado en Burdeos con más de 1.700 pasajeros y tripulantes a bordo, registra por el momento un fallecido.

Una pasajero del crucero con norovirus

Una pasajero del crucero con norovirusEFE

Publicidad

Aya Fares
Publicado:

Este pasado miércoles, un crucero británico se vio afectado por un brote de norovirus, un virus altamente contagioso que puede transmitirse de persona a persona o por vía ambiental, que provoca gastroenteritis y suele expandirse rápidamente en entornos cerrados. La embarcación, operada por Ambassador Cruise Line, se encontraba atracada en el puerto de Burdeos, Francia, en plena ruta de un viaje de 14 noches que había partido desde Belfast y Liverpool y que incluía escalas en distintos puertos del norte de España y de la costa atlántica francesa.

A bordo viajaban más de 1.700 pasajeros y miembros de la tripulación, que permanecieron inicialmente en el barco mientras se activaban los protocolos sanitarios y se realizaban las pruebas epidemiológicas correspondientes. Tras el análisis epidemiológico realizado en el Hospital Universitario de Burdeos, las muestras confirmaron que el origen del brote era el norovirus, uno de los principales responsables de gastroenteritis aguda, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades sanitarias francesas insisten además en que este virus no guarda ninguna relación con el hantavirus, con el objetivo de tranquilizar a la población ante la preocupación generada por la situación actual en torno a este último.

Los asintomáticos podrán desembarcar

Por el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de un hombre de 90 años. También han informado de que los pasajeros asintomáticos podrán desembarcar del crucero, mientras que el resto permanecerá a bordo, entre ellos el medio centenar de personas contagiadas por un virus que provoca más de 200.000 muertes al año en países en subdesarrollo, pero cuyo tratamiento se centra en combatir la deshidratación y, con la atención adecuada, los síntomas suelen desaparecer dos o tres días.

No hay constancia de que haya españoles

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que no se dispone actualmente de datos "sobre la existencia de pasajeros españoles" en el crucero afectado. "Sanidad Exterior sí que se está encargando de llevar todo el control y la monitorización", ha explicado en una entrevista en 'Radio4' de RNE.

¿Qué es el norovirus?

Según ha explicado Padilla, "los norovirus son unos virus que, de manera muy frecuente, producen gastroenteritis, en personas, en niños, de manera muy frecuente y de manera más epidémica". En adultos, "las gastroenteritis, aunque nos pueda parecer algo banal, cuando, digamos, afectan a personas en situación de vulnerabilidad clínica, sí que pueden dar complicaciones", ha indicado.

Se está estudiando "el proceso de esa especie de confinamiento" y las "medidas para evitar la transmisión dentro del barco y hacia los lugares donde se escala".

Publicidad

Mundo

Una pasajero del crucero con norovirus

Los pasajeros asintomáticos desembarcan del crucero afectado por el brote de norovirus: hay más de 1.700 personas a bordo

Ensayo con un ratón en un laboratorio

¿Y si los pacientes cero del hantavirus no se contagiaron en el vertedero de Ushuaia? Rastrean sus restos biológicos para saber dónde se inició el brote

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El Gobierno de Netanyahu planea disolver el Parlamento israelí y convocar elecciones anticipadas

Torre Eiffel
PARÍS

A subasta un trozo de la Torre Eiffel: precio de salida, 150.000 euros

Donald Trump y Xi Jinping
Trump en China

Xi Jinping recuerda a Trump que han de ser "socios y no rivales" y el estadounidense le contesta que cuando ha habido "dificultades, las hemos resuelto"

Nicolas Sarkozy
Francia

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Nicolas Sarkozy por presunta financiación ilegal con fondos de Gadafi

El Ministerio Público francés solicita cárcel para el expresidente francés así como una multa de 300.000 euros.

Atricherado en el Senado de Filipinas
Atrincherado

Vídeo: Disparos en el Senado filipino después de que se atrincherarse un senador para evitar su arresto

Ronald dela Rosa permanece refugiado en la Cámara Alta tras la orden de detención de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad durante la guerra antidroga en Filipinas.

China anuncia que Trump visitará el país del 13 al 15 de mayo

Trump llega a China dispuesto a dialogar con su "amigo" Xi Jinping sobre las ventas de armas a Taiwán

El barco Ursa Major antes de hundirse frente a la costa de Murcia

El carguero ruso hundido frente a la costa de Murcia pudo transportar material nuclear a Corea del Norte

Ambassador Cruise Line

Un brote desconocido en un crucero provoca la muerte de un hombre y deja a 1.700 pasajeros confinados en Burdeos

Publicidad