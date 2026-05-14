Los pasajeros asintomáticos desembarcan del crucero afectado por el brote de norovirus: hay más de 1.700 personas a bordo

Este pasado miércoles, un crucero británico se vio afectado por un brote de norovirus, un virus altamente contagioso que puede transmitirse de persona a persona o por vía ambiental, que provoca gastroenteritis y suele expandirse rápidamente en entornos cerrados. La embarcación, operada por Ambassador Cruise Line, se encontraba atracada en el puerto de Burdeos, Francia, en plena ruta de un viaje de 14 noches que había partido desde Belfast y Liverpool y que incluía escalas en distintos puertos del norte de España y de la costa atlántica francesa.

A bordo viajaban más de 1.700 pasajeros y miembros de la tripulación, que permanecieron inicialmente en el barco mientras se activaban los protocolos sanitarios y se realizaban las pruebas epidemiológicas correspondientes. Tras el análisis epidemiológico realizado en el Hospital Universitario de Burdeos, las muestras confirmaron que el origen del brote era el norovirus, uno de los principales responsables de gastroenteritis aguda, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades sanitarias francesas insisten además en que este virus no guarda ninguna relación con el hantavirus, con el objetivo de tranquilizar a la población ante la preocupación generada por la situación actual en torno a este último.

Los asintomáticos podrán desembarcar

Por el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de un hombre de 90 años. También han informado de que los pasajeros asintomáticos podrán desembarcar del crucero, mientras que el resto permanecerá a bordo, entre ellos el medio centenar de personas contagiadas por un virus que provoca más de 200.000 muertes al año en países en subdesarrollo, pero cuyo tratamiento se centra en combatir la deshidratación y, con la atención adecuada, los síntomas suelen desaparecer dos o tres días.

No hay constancia de que haya españoles

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que no se dispone actualmente de datos "sobre la existencia de pasajeros españoles" en el crucero afectado. "Sanidad Exterior sí que se está encargando de llevar todo el control y la monitorización", ha explicado en una entrevista en 'Radio4' de RNE.

¿Qué es el norovirus?

Según ha explicado Padilla, "los norovirus son unos virus que, de manera muy frecuente, producen gastroenteritis, en personas, en niños, de manera muy frecuente y de manera más epidémica". En adultos, "las gastroenteritis, aunque nos pueda parecer algo banal, cuando, digamos, afectan a personas en situación de vulnerabilidad clínica, sí que pueden dar complicaciones", ha indicado.

Se está estudiando "el proceso de esa especie de confinamiento" y las "medidas para evitar la transmisión dentro del barco y hacia los lugares donde se escala".