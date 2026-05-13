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Recuperan los cadáveres de tres mujeres en aguas frente a la localidad de Brighton, Inglaterra

La Policía se ha comprometido a proporcionar más información cuando esté disponible.

Recuperan los cad&aacute;veres de tres mujeres en aguas frente a la localidad de Brighton, Inglaterra

Recuperan los cadáveres de tres mujeres en aguas frente a la localidad de Brighton, InglaterraEuropa Press

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Miriam Vázquez
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La Policía de Sussex ha recuperado tres cadáveres de tres mujeres en aguas frente a la localidad de Brighton, en el sur de Inglaterra. "Se trata de un incidente trágico y se están llevando a cabo investigaciones rápidas para confirmar la identidad de estas tres mujeres y comprender exactamente lo sucedido", ha explicado el superintendente jefe de la Policía de Sussex, Adam Hays.

Hays comprendió el interés que el macabro descubrimiento acarrea, pero pidió que la gente se mantenga alejada. "Sé que esto preocupa a la comunidad, pero pido al público que se mantenga alejado de la zona mientras los servicios de emergencia continúan con su trabajo. Proporcionaremos más información tan pronto como esté disponible".

Alrededor de las 05:45 hora local (04.45 GMT) los servicios de emergencia recibieron una llamada de aviso. Al desplazarse hasta el lugar fue cuando se recuperaron los cadáveres, concretamente, en el área de Madeira Drive, en Brighton.

En Brighton no es extraño que la gente acuda al mar a nadar a primera hora. Un vecino de la zona asegura a The Sun que esta mañana "hace muchísimo viento, frío y el mar está muy agitado, así que no entiendo por qué alguien habría estado en el mar" y añade que: "Las condiciones probablemente habrían sido lo suficientemente fuertes como para empujarlos desde las inmediaciones del muelle Brighton Palace Pier".

La investigación está abierta y en la operación participan ocho coches patrullas y también furgonetas policiales.

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