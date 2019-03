Despedido un presentador en su primer día por decir "puta mierda" en directo

Un presentador de noticias de la cadena local afiliada a la televisión NBC en Dakota del Norte, A.J. Clemente, fue despedido por decir, en su primera día en antena, "puta mierda". Clemente susurró esas palabras con el micrófono abierto mientras su compañera al frente del noticiero, Van Tieu, le presentaba a la audiencia en su primer día de trabajo el pasado domingo.

Tieu pidió disculpas en la siguiente edición informativa. "Nos pilló con la guardia baja y (Clemente) no se dio cuenta de que tenía el micrófono encendido, aunque eso no es excusa. Nos forman como reporteros asumiendo que un micrófono en directo puede estar abierto en cualquier momento, pero por desgracia no podemos deshacer lo que ya dijo", explicó la presentadora. "Nos disculpamos y esperamos que nos puedan perdonar, estén seguros de que algo así no volverá a suceder", añadió.

Clemente, de origen hispano, ofreció disculpas a través de su cuenta en la red social Twitter. "Día duro. Gracias por el apoyo. Todos cometemos errores. Lo siento mucho por el mío. Sacaré lo mejor de mí para volver (siendo) mejor y habiendo aprendido de esto", escribió el presentador.

Clemente también aclaró vía Twitter una confusión sobre algo que dijo antes de decir "puta mierda", ya que mientras susurraba parece escucharse la palabra "gay". "Solo quiero decir que no dije la palabra gay. Estaba tratando de pronunciar el nombre del ganador de la maratón de Londres Tsegaye Kebede", explicó.