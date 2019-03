Denuncian la intervención de un falso intérprete para sordos en el funeral de Nelson Mandela

La Asociación Sudafricana de Sordos (DeafSA) ha denunciado la intervención de un falso intérprete de lengua de signos en el funeral del expresidente y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela celebrado en el estadio Soccer City de Johannesburgo, un acto que fue retransmitido a millones de personas en todo el mundo y en el que el falso traductor gesticulaba sin sentido alguno.



La DeafSA, que es la principal organización de sordos del país, ha manifestado su rotunda condena de la actuación de este hombre que se hizo pasar por intérprete de la lengua de signos y que contaba con una acreditación de seguridad que le permitió estar junto a mandatarios internacionales como los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro.



Mientras los dignatarios se dirigían al público que llenaba el estadio del barrio de Soweto, el joven hombre, vestido con traje y corbata y con una acreditación de seguridad colgada en el cuello, realizaba una serie de signos que, según el colectivo de sordos, carecían de sentido.



"Estaba gesticulando. No seguía ninguna regla gramatical ni la estructura del lenguaje. Se inventaba los signos conforme avanzaba", ha asegurado Delphin Hlungwane, una intérprete de la lengua de signos de la DeafSA.



"Tuvo una eficacia del cero por ciento. Ni siquiera seguía los criterios básicos. Ni siquiera decía gracias", ha explicado, en declaraciones a Reuters. Hlungwane ha advertido, además, de que el falso intérprete no tradujo a los televidentes que seguían el acto los abucheos y silbidos que recibía el presidente del país, Jacob Zuma, cada vez que le mencionaban.



"Se supone que tienes que indicar con tus expresiones faciales, incluso aunque no haya un signo en concreto", ha indicado. "No indicaba nada en absoluto. Simplemente, pasaba", ha afirmado. Por el momento, no se ha informado sobre la identidad del intérprete falso. "Nadie sabe quién es. Incluso a esta hora ni siquiera sabemos su nombre", ha subrayado.