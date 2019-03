Cameron dice que, de haberlo sabido, no hubiese contratado a Coulson

En una comparecencia de urgencia ante la Cámara de los Comunes, Cameron ha dicho que viendo las cosas "en retrospectiva" y con todo lo que ha ocurrido, "no le habría ofrecido el trabajo y supongo que él no lo habría aceptado".

Así las cosas, ha asegurado que pedirá disculpas si finalmente averigua que Coulson, que siempre ha negado tener conocimiento de las escuchas y al que contrató como portavoz cuando todavía era líder de la oposición, le engañó en este asunto.

"Tengo una forma un poco anticuada de ver la inocencia hasta que se demuestra la culpabilidad, pero si resulta que se me ha mentido, ese será un momento de profunda disculpa y en ese caso os aseguro que no me quedaré corto", ha prometido.

"Uno vive y aprende y creedme que yo he aprendido" de todo esto, ha asegurado el primer ministro británico, muy criticado por su actuación en relación con el escándalo y que ha visto caer en picado su popularidad en los sondeos.

Asimismo, el primer ministro ha asegurado que no ha infringido el código ministerial de conducta del Parlamento y ha defendido la actuación de su personal. "El Número 10 (su oficina) ha publicado ahora todo el intercambio de correos electrónicos entre mi jefe de gabinete y (el ex subcomisario de Scotland Yard) John Yates y esto demuestra que mi personal se comportó de forma completamente adecuada", ha aseverado.

El jefe de gabinete de Cameron frenó a la Policía de informar al primer ministro sobre los acontecimientos en torno al escándalo el pasado septiembre, tan solo días después de que el 'New York Times' publicara un artículo asegurando que Coulson sí que estaba al tanto del uso ilegal de escuchas telefónicas cuando era el director del 'News of the World'.