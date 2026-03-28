Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Epstein

Correos entre un agente de modelos y Jeffrey Epstein: "Sé que 23 años es una edad avanzada para ti"

Los mensajes, intercambiados durante años con Ramsey Elkholy, incluyen referencias a mujeres jóvenes y coordinación de encuentros, aunque no prueban delitos por su parte.

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados UnidosEFE

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

El exagente de modelos de EEUU, Ramsey Elkholy, intercambió cientos de correos con el financiero pedófilo, Jeffrey Epstein durante años, incluso cuando Epstein fue condenado en 2008 por solicitar sexo a una menor. La nueva información ha sido revelada por los documentos recientes publicados por el Departamento de Justicia (DOJ).

En los correos enviados se hace referencia a los cuerpos de las mujeres de forma despectiva y a sus actitudes hacia el sexo. También discuten la organización por parte de Elkholy para reunirse con Epstein y mujeres de 18 años. En una de las conversaciones, en 2011, el exagente de modelos hace referencia a una de ellas: "Jeffrey, por favor, pruébala en la cama, dice que es muy buena". Además, añadió que "sería bueno que supiera lo que es que la follen de verdad. Es mucho mayor de lo que te dijo".

Una de las víctimas fue la top model rusa Ruslana Korshunova, quien se suicidó en 2009 a la edad de 18 años. Su muerte ocurrió dos años después de que visitara la isla de Epstein.

Intercambio de correos

En 2011, Elkholy también describió a una mujer como "desesperada por dinero" y que había estado "trabajando con ella", logrando convencerla de que "posar con lencería forma parte de su trabajo". "Me dijo que no tendría ningún problema en hacerlo contigo", añadió. En el mismo mensaje le comentó lo siguiente a Jeffrey Epstein: "Para mí es un gran experimento: tomar a una chica que no había estado con un hombre hasta los 23 años y llevarla hasta este punto".

Dos años antes, en 2009, el exagente le mencionó a una "rubia muy atractiva", además de escribirle "sé que 23 años es una edad avanzada para ti", ya que Epstein tenía fijación por las menores de edad. Este tenía 56 años cuando Elkholy le hizo esta propuesta. En el mismo año, en otro correo, el exagente le dijo al financiero que era una "persona íntegra" y que eso significaba muchísimo para él. "Avísame cuando quieras ver a [nombre censurado], o a cualquiera de las otras chicas, y lo organizaré", le escribió.

Además de los intercambios con Epstein, el exagente de modelos habló mucho con Lesley Groff, una de las asistentes del empresario, donde ambos, supuestamente, estaban organizando visitas para encontrarse con Epstein en Nueva York. Ninguno de los correos electrónicos no implica ninguna irregularidad por parte de Elkholy.

Relación entre agente y financiero

Los documentos publicados por el DOJ indican que Elkholy estuvo en contacto con Epstein desde 2009 hasta 2019. Por otra parte, la búsqueda del nombre de Ramsey Elkholy en la web del Departamento de Justicia, muestra más de 2.000 resultados, aunque gran parte de ellos están duplicados. Elkholy declaró en una emisora que los archivos prueban que solo se reunió con Jeffrey Epstein entre diez y doce veces durante diez años.

En la actualidad, Ramsey Elkholy trabaja como antropólogo y músico. Declaró a la BBC que sentía mucho el lenguaje que utilizó en algunos de los correos y su relación con Jeffrey Epstein. También aseguró que desconocía sus abusos contra mujeres y que no pertenecía al círculo íntimo del financiero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Miles de ciudadanos se manifiestan contra Trump bajo el movimiento 'No kings'

Millones de personas protestan en Europa y EEUU contra Trump bajo el lema "No Kings"

Publicidad

Mundo

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán recluta a menores de 12 años para hacer tareas de vigilancia en Teherán

Los hutíes se suman a la guerra de Irán con su primer ataque contra Israel y amenazan con bloquear el mar Rojo

Imagen de la actriz Collien Fernandes

La actriz Collien Fernandes denuncia a su marido por difundir fotos y vídeos falsos de ella desnuda

Millones de personas protestan en Europa y EEUU contra Trump bajo el lema "No Kings"

Miles de ciudadanos se manifiestan contra Trump bajo el movimiento 'No kings'

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos
Caso Epstein

Correos entre un agente de modelos y Jeffrey Epstein: "Sé que 23 años es una edad avanzada para ti"

Intento de atentado en París: detenido un hombre que trató de volar por los aires un banco americano
París

Intento de atentado en París: detenido un hombre que trató de volar por los aires un banco americano

Cuba enseña a utilizar armas
CUBA

El gobierno de Cuba prepara a sus ciudadanos para una posible invasión de Estados Unidos y les enseña a usar armas

El gobierno de Cuba ha intensificado la preparación de su población ante una posible agresión de Estados Unidos, en plena crisis energética marcada por apagones y escasez de combustible.

Protestas Filipinas
GUERRA EN IRÁN

Crisis energética global: protestas en Filipinas por el combustible y creciente alarma en Europa

Filipinas importa el 98% de su petróleo del Golfo Pérsico, el cierre del estrecho de Ormuz ha provocado que los precios del combustible se disparen.

León XIV llega al Principado de Mónaco en la primera visita al país de un Papa

El papa León XIV agradece al Príncipe Alberto de Mónaco que se posicione en contra del aborto

Miembros de la Media Luna Roja Iraní se encuentran entre los restos de vehículos en un taller mecánico en Teherán

De una ofensiva de dos días a un mes de guerra: Irán entra en una fase más dura del conflicto

Donald Trump, en una imagen de archivo

EE.UU. asegura que habrá reuniones con Irán "esta semana" y que hay buques navegando por el estrecho de Ormuz

Publicidad