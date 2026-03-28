Correos entre un agente de modelos y Jeffrey Epstein: "Sé que 23 años es una edad avanzada para ti"

El exagente de modelos de EEUU, Ramsey Elkholy, intercambió cientos de correos con el financiero pedófilo, Jeffrey Epstein durante años, incluso cuando Epstein fue condenado en 2008 por solicitar sexo a una menor. La nueva información ha sido revelada por los documentos recientes publicados por el Departamento de Justicia (DOJ).

En los correos enviados se hace referencia a los cuerpos de las mujeres de forma despectiva y a sus actitudes hacia el sexo. También discuten la organización por parte de Elkholy para reunirse con Epstein y mujeres de 18 años. En una de las conversaciones, en 2011, el exagente de modelos hace referencia a una de ellas: "Jeffrey, por favor, pruébala en la cama, dice que es muy buena". Además, añadió que "sería bueno que supiera lo que es que la follen de verdad. Es mucho mayor de lo que te dijo".

Una de las víctimas fue la top model rusa Ruslana Korshunova, quien se suicidó en 2009 a la edad de 18 años. Su muerte ocurrió dos años después de que visitara la isla de Epstein.

Intercambio de correos

En 2011, Elkholy también describió a una mujer como "desesperada por dinero" y que había estado "trabajando con ella", logrando convencerla de que "posar con lencería forma parte de su trabajo". "Me dijo que no tendría ningún problema en hacerlo contigo", añadió. En el mismo mensaje le comentó lo siguiente a Jeffrey Epstein: "Para mí es un gran experimento: tomar a una chica que no había estado con un hombre hasta los 23 años y llevarla hasta este punto".

Dos años antes, en 2009, el exagente le mencionó a una "rubia muy atractiva", además de escribirle "sé que 23 años es una edad avanzada para ti", ya que Epstein tenía fijación por las menores de edad. Este tenía 56 años cuando Elkholy le hizo esta propuesta. En el mismo año, en otro correo, el exagente le dijo al financiero que era una "persona íntegra" y que eso significaba muchísimo para él. "Avísame cuando quieras ver a [nombre censurado], o a cualquiera de las otras chicas, y lo organizaré", le escribió.

Además de los intercambios con Epstein, el exagente de modelos habló mucho con Lesley Groff, una de las asistentes del empresario, donde ambos, supuestamente, estaban organizando visitas para encontrarse con Epstein en Nueva York. Ninguno de los correos electrónicos no implica ninguna irregularidad por parte de Elkholy.

Relación entre agente y financiero

Los documentos publicados por el DOJ indican que Elkholy estuvo en contacto con Epstein desde 2009 hasta 2019. Por otra parte, la búsqueda del nombre de Ramsey Elkholy en la web del Departamento de Justicia, muestra más de 2.000 resultados, aunque gran parte de ellos están duplicados. Elkholy declaró en una emisora que los archivos prueban que solo se reunió con Jeffrey Epstein entre diez y doce veces durante diez años.

En la actualidad, Ramsey Elkholy trabaja como antropólogo y músico. Declaró a la BBC que sentía mucho el lenguaje que utilizó en algunos de los correos y su relación con Jeffrey Epstein. También aseguró que desconocía sus abusos contra mujeres y que no pertenecía al círculo íntimo del financiero.

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