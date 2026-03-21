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Jeffrey Epstein

Confunden a un hombre en Florida con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Un vídeo se viralizó en redes al mostrar a un hombre conduciendo por Florida y mostraba un gran parecido con Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.

Confunden a un hombre en Florida con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Confunden a un hombre en Florida con el delincuente sexual Jeffrey Epstein | Instagram @amposey__27

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Lucía Hernández
Publicado:

Un desconocido fue grabado mientras conducía con su auto descapotable por una autopista de Florida y, lo que parecía un vídeo normal, se convirtió en tendencia en redes por el increíble parecido que guardaba el conductor con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

De desconocido a ser tendencia

"¡Epstein está vivo!", gritaba la persona que grabó al hombre. Esto desencadenó una oleada de comentarios, teorías y especulaciones en redes sociales al viralizarse el clip. Ante lo ocurrido, el protagonista, que se identificó como 'Palm Beach Pete', decidió aclarar la situación subiendo un vídeo de él hablando a cámara a las redes sociales.

"Hola a todos, soy Palm Beach Pete, y mi video se hizo viral porque un tipo me grabó mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera”, explicó. El hombre sale en el vídeo bromeando sobre la situación y vestido igual que en el clip que se hizo tendencia para demostrar que el parecido es razonable, pero solo una coincidencia.

"No soy Jeffrey Epstein. Soy Palm Beach Pete"

'Palm Beach Pete' en realidad es un emprendedor de moda en Soho y un exejecutivo inmobiliario. Contó que su móvil "colapsó" con miles de llamadas y mensajes. "No soy Jeffrey Epstein. Soy Palm Beach Pete", aclaraba. Muchas personas señalaron que el parecido físico entre él y Epstein es innegable y, por ello, se crearon numerosas teorías sobre si Jeffrey Epstein estaba vivo. Sobre todo las que cuestionan la versión oficial de su muerte.

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