El Departamento de Justicia amplía la investigación federal por la muerte de Alex Pretti

El FBI asume el control del caso tras las críticas al papel inicial de ICE y mientras crecen las protestas contra la Administración Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la ampliación de la investigación federal sobre la muerte de Alex Pretti, el enfermero de 37 años fallecido durante un operativo en Minneapolis. La decisión llega en un contexto de creciente presión social y de movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país contra la política migratoria del presidente Donald Trump, que continuarán este sábado.

El anuncio coincide con un cambio relevante en la dirección de la investigación. El Buró Federal de Investigaciones ha asumido el liderazgo del caso, desplazando a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que había encabezado inicialmente las pesquisas. Según el Departamento de Seguridad Nacional, HSI seguirá colaborando como organismo de apoyo.

Dudas sobre el papel de ICE

La transición se produce tras cuestionamientos internos y externos sobre el papel inicial de HSI, al considerarse inusual que esta agencia liderara una investigación por uso letal de la fuerza con agentes implicados.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que el FBI encabeza ahora la indagatoria "conforme a los protocolos federales" para este tipo de casos.

Un informe gubernamental remitido al Congreso y obtenido por CBS News señala que dos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza dispararon sus armas durante el incidente.

El documento, según esas fuentes, no recoge que Pretti hubiera tomado su propia arma de fuego. Además, un funcionario federal confirmó que los agentes implicados han sido suspendidos de forma administrativa, una medida estándar mientras avanza la investigación.

Reacción política

El presidente Trump reaccionó al vídeo en redes sociales, donde calificó a Pretti como "agitador y, quizás, insurgente". En su plataforma Truth Social escribió: "Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, descontrolada y descontrolada… El agente de ICE se mostró tranquilo y sereno, ¡nada fácil en esas circunstancias!".

