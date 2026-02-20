Cientos de víctimas y solo una mujer en la cárcel: ¿Por qué no cae nadie más en Estados Unidos por el caso Epstein?

Aunque el foco del caso Epstein esté en Estados Unidos, la justicia del país solo ha llevado a la cárcel a una mujer vinculada con la red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Epstein. Es Ghislaine Maxwell, su exnovia y conseguidora, condenada a cadena perpetua por facilitar menores al magnate.

La rendición de cuentas todavía parece difícil de alcanzar en el país. En los papeles aparecen cerca de 23.000 personas y empresas mencionadas, según la prensa estadounidense, aunque no necesariamente guardan relación con la trama de abusos sexuales.

El expresidente Bill Clinton, el fundador de Microsoft, Bill Gates, o el secretario de Comercio, Howard Lutnick, que enfrenta estos días ante las Cámaras preguntas sobre su conocimiento del comportamiento de Epstein son algunos de los que aparecen con incluso fotografías desclasificadas el pasado mes.

Ninguno de estos hombres ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito, pero sus vínculos ​​con Epstein han empezado a costarle la carrera a figuras destacadas del mundo empresarial, grandes firmas de abogados y el sector empresarial de la industria del entretenimiento. Algunos han perdido sus empleos, pero las repercusiones son mayores fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Algunos ejemplo de dimisión es la del multimillonario Tom Pritzker, CEO de Hyatt Hotels, que dejó la compañía tras reconocer la "pésima decisión" de mantener vínculos con Epstein y Ghislaine Maxwell. Ahmed bin Sulayem, el máximo responsable del gigante portuario con sede en Dubái, DP World, renunció el 13 de febrero de 2026 tras revelarse documentos que mostraban intentos de organizar oportunidades de negocio con Epstein e intercambios sobre mujeres.

En Reino Unido, seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson, exduquesa de York, están siendo liquidadas tras el resurgimiento de su conexión en los nuevos "archivos Epstein". Además, Brad Karp, presidente de la firma Paul Weiss, enfrenta críticas tras la última publicación de documentos.

Este miércoles, el empresario Leslie Wexner , quien contribuyó al lujoso estilo de vida de Epstein, prestó declaración ante una comisión del Congreso que investiga la presunta red de tráfico sexual.

Wexner, exdirector de las firmas de moda Abercrombie & Fitch y Victoria's Secret, ha negado conocer los crímenes de Epstein. "Llevaba una doble vida", ha asegurado.

Los archivos no son acusaciones penales formales contra los citados

Algunas de las explicaciones que dan lugar a que no haya más incriminados en la red de trata y abusos sexuales en Estados Unidos están relacionadas con que el magnate se suicidó en 2019 antes de que finalizara su juicio. Además, gran parte de esos presuntos delitos no han sido denunciados todavía, han prescrito o no cuentan con pruebas incriminatorias más allá que los propios documentos de texto y correos electrónicos.

La intención de la desclasificación de los archivos por parte de la Administración Trump está más ligada a la transparencia y conocimiento público de los hechos más que para reemplazar una investigación penal formal o para acusar automáticamente a los protagonistas citados.

