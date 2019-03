Comienza la Selectividad china, a la que se enfrentan nueve millones de alumnos

El Gaokao no es un examen cualquiera, sino un acontecimiento muy importante que paraliza todo el páis. En Pekín se han contado 35 calles y hay prohibiciones de hacer ruido en toda la ciudad.



El Gao-Kao es un examen muy competitivo en el que no hay lugar para hacer trampas. El 94% de las clases tienen cámaras de seguridad y están custodiadas por la Policía y las Fuerzas Armadas.



Las medidas de seguridad tomadas son dignas de un jefe de Estado.



Los nervios de los alumnos están a flor de piel y todo a pesar de que los chinos tienen el récord en horas de estudio. Algunos de ellos declaran: "estamos un poco nerviosos, llevamos tres años preparando esta prueba". Otros llevan al examen como amuleto la camiseta del Barça.



La presión ante la prueba es tal que muchos toman medidas desesperadas. Hay estudiantes que se inyectan aminoácidos para rendir más en los estudios. Algunas familias obligan a sus hijos a realizar tratamientos para no caer enfermos y otras alquilan habitaciones frente a las escuelas para estudiar muchas más horas.



Después de tres días de examen 3 de cada 4 lograrán su sueño y serán libres para lanzar todos sus libros por la ventana.