La ultraderecha arrasa en las elecciones de Alta Sajonia: AfD consigue 39 escaños y roza la mayoría absoluta

Alternativa para Alemania (AfD) se impone con claridad en las elecciones regionales y obtiene el 44,4% de los votos, más del doble que en los anteriores comicios de hace 5 años. El partido consigue 39 escaños, se queda a solo tres de la mayoría absoluta. Un resultado que sitúa a AfD ante un escenario inédito: si logra los apoyos necesarios, podría liderar por primera vez un gobierno regional en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La celebración fue inmediata entre los simpatizantes de AfD. El resultado es presentado por la formación como una señal de cambio político en Alemania. "El cambio político comienza aquí", aseguró uno de los votantes durante las celebraciones.

El candidato principal de AfD, Ulrich Siegmund, calificó el resultado de histórico y aseguró que el partido no renunciará a sus principios. "Hemos hecho historia, queridos amigos", afirmó durante las celebraciones. Ahora comienza la negociación. AfD necesita al menos tres escaños más para alcanzar la mayoría absoluta y poder gobernar en solitario. La gran incógnita será si alguna de las demás fuerzas políticas está dispuesta a facilitar su llegada al Gobierno.

El resultado confirma el fuerte crecimiento electoral de AfD en la región. Según los expertos, la posición radical del partido no ha sido un obstáculo para sus votantes, que han vuelto a respaldar a la formación. La victoria vuelve a colocar además el debate sobre la ultraderecha en el centro de la política alemana. El resultado también supone un revés para el canciller alemán. El gobierno alemán ha mantenido un perfil bajo durante la campaña, pero el desgaste político y las dificultades para sacar adelante sus reformas pesan sobre el ejecutivo de Merz.

Entre los próximos retos está la reforma de las pensiones, que podría encontrar todavía más obstáculos después de este resultado. El canciller, sin embargo, mantiene su intención de continuar con su agenda pese al avance de AfD. Alice Weidel pide elecciones generales antes de navidad. La líder nacional de AfD, Weidel, ha aprovechado la victoria para aumentar la presión sobre el Gobierno federal y reclamar al canciller la convocatoria de elecciones generales.

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