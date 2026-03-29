Así es la carrera de 'mujeres al hombro' en Finlandia: cada esposa vale su peso en cerveza...

Hay competiciones que son absolutamente surrealistas, pero existen, y no muy lejos de España, concretamente en Finlandia. Esta prueba no es otra que la conocida como 'carrera de mujeres al hombro', una competición que surgió en el país finlandés en los años noventa y que desde entonces se ha extendido a parte del mundo.

En esta prueba el amor pesa... y no se imaginan el premio que se ha llevó la pareja ganadora. Cada esposa vale su peso en cerveza, que será el premio para la pareja ganadora, el peso mínimo para participar debe de ser al menos de 49 kilos.

Dorsal antes de empezar y lo que es realmente importante es la posición para después de echar a correr. Ellas se cuelgan boca abajo con las piernas cruzadas en el cuello de su pareja y después de que cada 'tándem' se coloque en sus respectivas posiciones comienza la carrera.

La prueba consta de 300 metros de recorrido donde no solo es crucial correr más rápido, sino superar todos los obstáculos sobre un terreno poco uniforme, además de hacer frente a la guerra de agua. Es necesario tirar de estabilidad para no caer al suelo, pero también velocidad para ser los más rápidos y cruzar los primeros la línea de meta. La ganadora de la presente edición fue una pareja finlandesa, el resto lo hacía poco a poco y como buenamente podían.

"En casa tenemos muchas colinas, las subimos corriendo y los vecinos nos preguntan... ¿Qué hacéis?", dice un participante. Una competición que empezó como una diversión entre amigos en Finlandia y que ahora es una cita importante del año.

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