¿Quién es Ulrich Siegmund? El antiguo vendedor de ambientadores que dispara a la ultraderecha en Alemania

Ulrich Siegmund, de 35 años, se ha convertido en uno de los principales rostros de la ultraderecha alemana después de llevar a Alternativa para Alemania (AfD) a una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. El partido obtuvo el 43,8% de los votos y 39 de los 83 escaños del Parlamento regional, a solo tres de la mayoría absoluta.

El resultado ha situado a Siegmund ante una posibilidad inédita: convertirse en el primer dirigente de AfD en presidir un Gobierno regional alemán. Para ello necesitaría alcanzar un acuerdo con otras formaciones, algo complicado por el llamado cordón sanitario que mantienen los principales partidos frente a la formación ultraderechista.

Pero la trayectoria de Siegmund hasta convertirse en uno de los políticos más relevantes de la AfD dista mucho de la de un dirigente profesional de la política. Antes de entrar en el Parlamento regional, trabajó en el sector comercial y puso en marcha una empresa de venta de ambientadores.

Del marketing de fragancias a la política

Siegmund nació en Havelberg, en Sajonia-Anhalt, en 1990. Se formó como comerciante de comercio mayorista y exterior y posteriormente estudió Psicología Económica y Administración de Empresas. En 2014, con 23 años, fundó junto a un socio la empresa Berlin duftet, dedicada al marketing olfativo. La compañía comercializaba fragancias, accesorios y sistemas de ambientación y asesoraba a empresas sobre el uso de olores con fines comerciales. Su trabajo universitario había analizado precisamente la influencia psicológica de los aromas sobre el comportamiento de los consumidores.

La empresa llegó a plantear el uso de fragancias en estaciones de transporte público de Berlín para hacer más agradables estos espacios y reducir el estrés, la agresividad y el vandalismo. Su carrera política comenzó en la Unión Demócrata Cristiana (CDU), donde militó durante varios años. En 2014 abandonó el partido y se incorporó a AfD. Dos años después entró en el Parlamento de Sajonia-Anhalt como diputado de la formación. Desde 2022 es, junto a Oliver Kirchner, uno de los presidentes del grupo parlamentario regional de AfD.

Una imagen alejada de la política tradicional

Una de las claves del ascenso de Siegmund está en su forma de comunicarse. Frente a la imagen más agresiva de otros dirigentes de AfD, el político ha construido un perfil basado en la cercanía, el optimismo y una intensa actividad en redes sociales.

Siegmund cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram y más de 763.000 en TikTok, donde publica vídeos de sus actos, encuentros con ciudadanos y fragmentos de su actividad política. Durante la campaña también recurrió a símbolos asociados a la antigua Alemania Oriental, como los ciclomotores Simson, muy populares en la región.

El objetivo ha sido presentar al candidato como una figura cercana y alejada de la imagen tradicional del político radical, con una estrategia de comunicación basada en un tono más amable y optimista que el de otros dirigentes de la AfD. Su campaña en Sajonia-Anhalt se ha apoyado además en mensajes sencillos y positivos, mientras centraba buena parte del discurso político en la inmigración, la seguridad y el rechazo a las élites políticas.

Un programa político radical

La imagen moderada de Siegmund no se corresponde con el programa de la AfD en Sajonia-Anhalt. La formación propone endurecer las deportaciones, limitar la inmigración y modificar el sistema educativo y cultural del estado. Entre sus propuestas también figura la reducción de la financiación de determinadas instituciones culturales y del servicio público de radiodifusión, así como medidas destinadas a reforzar los contenidos nacionalistas en la educación.

El político aboga, entre otras cosas, por una política migratoria mucho más restrictiva, las deportaciones y un cambio fundamental en la política regional. En su entorno hay personas de confianza que participaron activamente en la Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), organización que fue prohibida en 2009 por su "afinidad con el nacionalsocialismo" y que pretendía educar a los niños para convertirlos en "luchadores nacionalsocialistas por la libertad" y que enseñaba a los menores "ciencia racial". Uno de ellos se llama Patrick Harr, portavoz de prensa del grupo parlamentario y la mano derecha de Siegmund. Pero para Siegmund eso fueron "pecados de juventud", "prescritos hace tiempo".

La rama de AfD en Sajonia-Anhalt está considerada extremista por los servicios de inteligencia regionales. Pese a ello, Siegmund ha conseguido ampliar el respaldo electoral de la formación y atraer a votantes que hasta ahora permanecían alejados de la AfD.

El gran resultado de Sajonia-Anhalt

La victoria del pasado domingo supone un salto considerable para AfD. El partido consiguió el 43,8% de los votos, mientras que la CDU quedó en torno al 17%, uno de sus peores resultados históricos en el estado. El resultado también tiene una dimensión nacional. La dirección federal de AfD ya ha presentado la victoria como una referencia para las próximas elecciones y ha situado el objetivo de alcanzar el 40% en unos futuros comicios federales.

Siegmund, por su parte, se enfrenta ahora a la dificultad de transformar la victoria electoral en capacidad de gobierno. AfD dispone de 39 escaños, pero necesita 42 para alcanzar la mayoría absoluta. La negativa de los principales partidos a pactar con la formación deja abierta la posibilidad de negociaciones complejas para determinar quién ocupará finalmente la presidencia de Sajonia-Anhalt.