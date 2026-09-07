Violentos enfrentamientos en el puerto de Portsmouth entre la policía y manifestantes antiinmigración al grito de "devolvedlos"

La crispación ha pasado las fronteras. En las últimas horas alrededor de 500 manifestantes intentaron con su protesta impedir que la policía inglesa subiese a 140 migrantes a diferentes autobuses para llevarlos a centros de control.

Los migrantes llegaron en patera procedentes de Francia y al grito de "devolvedlos" medio millar de manifestantes intentaron impedir que subiesen a los vehículos que los iba a trasladar a centros de control. Los agentes antidisturbios han logrado contener a la multitud.

El gobierno británico ha emitido un comunicado de madrugada condenando los hechos. Esta protesta llega después de que el sábado la Policía británica dispersase este sábado a un grupo de manifestantes encapuchados que habían bloqueado los accesos al puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, en una protesta supuestamente contra la inmigración irregular que provocó importantes alteraciones del tráfico.

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson afirmó en X que la protesta era contra la llegada al Reino Unido de inmigrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha, aunque los manifestantes no portaban pancartas que identificaran el motivo de la concentración. "Cientos de hombres británicos, vestidos de negro con pasamontañas, han tomado las calles de Dover para bloquearla en protesta por la invasión de nuestro país por hombres en edad de combatir ilegales, hombres que no tienen derecho a estar aquí", escribió.

El diputado laborista por Dover y Deal, Mike Tapp, criticó asimismo a los manifestantes. "Estoy harto de que idiotas vengan a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si preguntaras a cualquiera de esos 'manifestantes', no sabrían que las llegadas en pequeñas embarcaciones han bajado un 40% y que estamos trabajando para solucionar el desastre", escribió en Facebook.

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