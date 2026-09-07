Más de 8 millones de alumnos en España 'vuelven al cole' esta semana

Tres meses sin horarios, sin deberes, sin madrugones ni extraescolares. Casi tres meses de vacaciones que esta semana llegan a su fin. Más de 8 millones de alumnos retomarán estos días su actividad lectiva en los diferentes centros educativos españoles. Toca volver a la rutina.

Al otro lado de la puerta esta mañana esperarán los profesores, que sin duda estarán con ganas de recibir a sus alumnos. Algunos incluso han querido poner música a esa bienvenida como un colegio de Madrid que ha grabado un videoclip para que hoy la vuelta al cole se lleve con una sonrisa.

Entre los retos de este nuevo curso escolar está la reducción de ratios, así como la reforma del acceso a la función docente. Para las familias, el desafío estará en los gastos: La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha alertado de que los precios han aumentado alrededor de un 10% respecto a cursos anteriores.

Además, esta vuelta al cole llega acompañada de altas temperaturas en buena parte del país. El portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo, ha indicado que habrá máximas superiores a 36ºC el lunes y el martes en el este, centro y sur de la Península. Aunque el miércoles podría producirse un descenso térmico en amplias zonas.

La vuelta al cole preocupa este año especialmente en Ceuta. Allí el curso escolar tiene marcado su arranque el martes 8 de septiembre y profesores y familias han manifestado su incertidumbre, temor y desconfianza ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación debido a la situación migratoria en la ciudad autónoma.

En varias comunidades autónomas sobrevuela la amenaza de huelga. Por otro lado, la ONG Educo ha vuelto a denunciar que 1,2 millones de niños, el 54,7% del alumnado en situación de riesgo de pobreza o exclusión, no tienen acceso a becas o ayudas para poder ir al comedor.

Estudios de la plataforma Idealo y la Asociación Española de Consumidores avisan de que el gasto medio de la vuelta al cole oscilará entre los 505 y los 1.849 euros por hijo.

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