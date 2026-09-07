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Feijóo acusa a Sánchez de "perder su dignidad" y tacha de "gran irresponsabilidad" las carpas para migrantes en Ceuta

Alberto Núñez Feijóo ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "silencio, ambigüedad y subordinación" ante la crisis migratoria de Ceuta y ha tachado de "gran irresponsabilidad" la instalación de carpas en el puerto.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa,

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este lunes de "gran irresponsabilidad" la instalación de carpas en el entorno del Muelle de Poniente de Ceuta para habilitar otras 1.000 plazas destinadas a acoger a migrantes y ha advertido de que esta medida dificulta el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, en el que ha presentado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha cuestionado que se vaya a ubicar a más de 1.000 migrantes en un puerto situado a pocos metros de los barcos que trasladan pasajeros al continente.

A su juicio, se trata de una decisión "equivocada" que puede generar problemas de seguridad y dificultar la labor de los agentes desplegados en la zona. En este contexto, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "perdido su dignidad".

Feijóo acusa a Marruecos de una "invasión tolerada y auspiciada"

Acompañado por varios de los presidentes autonómicos del PP, Feijóo ha elogiado el "sosiego" con el que, a su juicio, Vivas ha afrontado la situación para proteger Ceuta y ha destacado también la respuesta de los ciudadanos ceutíes.

El líder 'popular' ha asegurado que la reacción del presidente ceutí, de los ceutíes y de "la mayoría de los españoles" ha permitido frustrar "un plan que empezaba por una invasión", continuaba "con la resignación" y terminaba "con algún tipo de cesión al país vecino".

Feijóo ha definido además lo ocurrido como una "invasión tolerada y auspiciada" por Marruecos y ha reclamado al Ejecutivo que afronte la crisis migratoria sin "silencio, ambigüedad y subordinación".

"España tiene que hablar con claridad y tiene que hacerse respetar", ha defendido.

Exige conocer qué ha trasladado el Gobierno a Marruecos

En este sentido, el presidente del PP ha exigido al Ejecutivo que explique qué ha trasladado a las autoridades marroquíes durante la crisis migratoria y cuál ha sido la respuesta recibida por parte del país vecino.

Feijóo ha insistido así en la necesidad de que el Gobierno ofrezca explicaciones sobre la gestión de la situación en Ceuta y sobre las conversaciones mantenidas con Marruecos, al tiempo que ha respaldado la actuación del Ejecutivo autonómico de Vivas durante la crisis.

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