Al menos 22 muertos en un incendio durante un banquete de boda en el Congo

Al menos 22 personas han muerto y varias más han resultado heridas a causa de un incendio declarado durante la noche del viernes al sábado en un salón de bodas de Kinshasa, capital de República Democrática del Congo, según han informado las autoridades locales.

El fuego se originó en el salón Panacée, ubicado en un edificio comercial de la comuna de Lingwala. El alcalde de la zona, Norbert Mushiga Nzindula, ha confirmado el balance provisional de fallecidos y ha señalado que varios heridos permanecen ingresados en distintos hospitales de la capital congoleña.

"El balance provisional de fallecidos esta mañana, 5 de septiembre de 2026, es de 22", explicó el alcalde, quien indicó que entre los heridos trasladados a centros hospitalarios se encuentran pacientes atendidos en los hospitales Vijana, Cinquentenaire, Campo Kokolo y el antiguo Hospital Maman Yemo.

Una única salida dificultó la evacuación

Las labores de evacuación se vieron complicadas por las características del local, que contaba únicamente con una salida y además era relativamente estrecha. El humo y el pánico entre los asistentes dificultaron todavía más la salida del edificio durante el incendio.

El viceprimer ministro y ministro del Interior de República Democrática del Congo, Jacquemin Shabani, visitó el lugar el sábado y calificó lo ocurrido como "una tragedia".