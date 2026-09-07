Muere a los ocho años Tucker, el golden retriever influencer más famoso de Internet con 27 millones de seguidores

Tucker, el golden retriever más famoso de todo Internet, ha muerto a los ocho años debido a un cáncer intestinal. La repercusión de este animal era enorme: 4,5 millones de seguidores en Instagram, 4,9 millones en Facebook, 5,9 en YouTube y 11,7 en TikTok son las cifras que este perrito manejaba en sus perfiles en redes sociales. En total, acumulaba unos 27 millones de seguidores entre todas las plataformas.

Su dueña, Courtney Budzyn, ha quedado completamente devastada, tal y como se aprecia en un mensaje en Instagram. "Tucker se murió el miércoles (el 2 de septiembre). El tratamiento le iba bien, pero no sabíamos que tenía un linfoma en los intestinos. Tenía una infección y pensábamos que la iba a superar. Estaba muy débil y le dimos antibióticos, pero fue demasiado tarde", ha manifestado.

"Era literalmente una parte de mí"

La cuidadora del golden retriever más famoso de Internet revela que con Tucker se ha ido también una parte suya: "He intentado todo lo que he podido. Tucker, te quiero tanto... Él era literalmente una parte de mí y siento que he perdido una parte de mi propio cuerpo. Sé (refiriéndose a sus seguidores) que también era vuestro y siento que os tenía que dar una explicación".

Además, la dueña afirma que se ha visto obligada a comunicar la muerte de Tucker tras ver que no cesaban los mensajes que deseaban la recuperación del golden retriever. "Eso me consumía", señala. Su humana ha asegurado que Tucker pasó el mejor tiempo de su vida durante las tres últimas semanas, repasando en el vídeo algunos de los momentos más emotivos con su mascota.

Los mensajes de apoyo y de cariño para Tucker y su familia han sido incontables tanto en redes sociales como en plataformas como Reddit.