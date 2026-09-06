Mercedes Martín: "El calor empieza a ceder por el norte, pero el lunes aún se alcanzarán 42 ºC en el sur"

El episodio de temperaturas excepcionalmente altas que ha marcado los primeros días de septiembre comienza a perder fuerza, aunque lo hará de forma muy desigual. Este lunes el alivio será evidente en buena parte del norte, mientras que el centro y, especialmente, el sur peninsular seguirá registrando valores propios de pleno verano.

En el norte, A Coruña y Santander se quedarán en torno a 24 ºC, mientras que Pontevedra y Oviedo alcanzarán unos 27 ºC. Son temperaturas muy alejadas de las registradas durante los días más extremos del episodio.

El panorama será completamente diferente a medida que avancemos hacia el sur. Córdoba podrá alcanzar los 42 ºC y Sevilla los 41 ºC, mientras que Badajoz llegará a los 40 ºC. También se esperan 39 ºC en Zaragoza, Ciudad Real, Jaén y Murcia, y 38 ºC en Cáceres, Lleida y Albacete.

Madrid alcanzará todavía unos 36 ºC, la misma máxima prevista para Guadalajara y Huesca. En la costa mediterránea las temperaturas serán algo más contenidas, aunque el ambiente continuará siendo muy cálido, con 35 ºC en Alicante, 33 ºC en Valencia y Barcelona y 32 ºC en Tarragona.

Un descenso muy desigual

El cambio llegará antes y con mucha más fuerza al norte que al centro y al suroeste.

Pamplona es uno de los ejemplos más claros. Después de alcanzar este domingo alrededor de 38 ºC, la máxima bajará a 33 ºC el lunes y se mantendrá en ese entorno el martes. El cambio más acusado llegará el miércoles, cuando se prevén apenas 21 ºC, lo que supondría un descenso de más de 15 grados respecto a este domingo. El jueves las temperaturas se recuperarían ligeramente, hasta unos 26 ºC.

En Madrid, la bajada será bastante más gradual. De los 36 ºC de este domingo y del lunes se pasará a 34 ºC el martes y a unos 28 ºC el miércoles, antes de una ligera recuperación el jueves.

El calor tendrá todavía más resistencia en Badajoz. Allí, después de los 39 ºC de este domingo, el lunes incluso podrían alcanzarse 40 ºC. El descenso comenzará el martes, con unos 36 ºC, y será más evidente el miércoles, cuando las máximas se quedarían en torno a 33 ºC.

Récords de septiembre en numerosas estaciones

El descenso llega después de varios días de temperaturas extraordinarias que han dejado nuevos récords para un mes de septiembre en numerosas estaciones de la red de AEMET.

Entre los registros más destacados del viernes 4 aparece Logroño-Aeropuerto, con 40,5 ºC, frente al anterior récord de septiembre, de 39,0 ºC, que se remontaba a 1988.

Lleida alcanzó 39,9 ºC, superando ampliamente los 37,2 ºC que constituían su anterior máximo mensual. También se establecieron nuevos récords en Albacete, con 39,7 ºC; Huesca, con 39,6 ºC; Pamplona y Zaragoza, con 39,3 ºC; Cuenca, con 38,9 ºC; Girona, con 37,7 ºC; y Soria, con 37,4 ºC.

Son valores que reflejan el carácter excepcional de este comienzo de septiembre, después de un episodio que ha dejado temperaturas superiores a los 40 ºC en numerosos puntos del país.

Un Mediterráneo también de récord

El calor extraordinario de este verano no se ha limitado a tierra firme. Las aguas superficiales del Mediterráneo alcanzaron una temperatura media de 28,54 ºC el pasado 13 de agosto, el valor más alto registrado desde, al menos, 1940.

Durante prácticamente todo agosto se batieron récords diarios de temperatura superficial del mar, una situación excepcional que también se dejó sentir en las zonas costeras.

Más inestabilidad a partir del miércoles

A partir del miércoles, el descenso de las temperaturas vendrá acompañado de un aumento de la inestabilidad. Volverán los chubascos y las tormentas a distintas zonas del interior y del norte peninsular, con una distribución todavía irregular.

Las precipitaciones no serán generalizadas, pero sí marcarán un cambio respecto al ambiente seco y muy cálido de estos primeros días de septiembre. El calor irá perdiendo protagonismo y las tormentas ganarán terreno a medida que avance la semana.