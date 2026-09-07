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ERUPCIÓN ANAK KRAKATAU

Cancelados más de 2.300 vuelos por la erupción de un volcán en Indonesia

Las cenizas del volcán Anak Krakatau provocan el cierre del espacio aéreo indonesio y deja en tierra a cerca de 270.000 pasajeros.

Pasajeros varados en el aeropuerto de Yakarta

Cancelados mas de 2.300 vuelos por la erupción de un volcán en Indonesia | Reuters

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Susana Román
Susana Román
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Ocho aeropuertos de Indonesia, incluidos dos que prestan servicio a Yakarta, permanecen cerrados debido a la ceniza volcánica generada por las erupciones del monte Anak Krakatau.

El volcán, situado entre las islas de Java y Sumatra, entró en erupción el viernes por la noche y desde entonces la ceniza ha cubierto Yakarta y varias zonas cercanas.

Ante los riesgos para la seguridad de las operaciones aéreas, las autoridades ordenaron el cierre de varios aeropuertos.

Alrededor de 270.000 pasajeros se han visto afectados por las cancelaciones

“No podemos determinar cuándo terminará esta situación debido a las condiciones climáticas cambiantes”, ha declarado el ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi.

Según el sitio web de la agencia encargada del monitoreo volcánico, la erupción más reciente del Anak Krakatau se produjo el domingo por la noche y la alerta se mantiene ante la alta probabilidad de nuevas erupciones durante los próximos días.

Las erupciones han provocado que la columna de ceniza alcance alturas de hasta 6.000 metros sobre el sector de Java y de 15.000 metros sobre el lado de Sumatra y algunas zonas de la provincia de Banten, en Java, informó la agencia meteorológica BMKG.

Se recomienda llevar mascarilla y evitar permanecer al aire libre

Ante esta situación, la agencia de gestión de desastres recomendó a la población utilizar mascarillas en el exterior para evitar inhalar las partículas de ceniza. En Yakarta y Lampung, las escuelas optarán por la educación a distancia como medida preventiva para reducir los riesgos para la salud de los estudiantes, informó la agencia estatal de noticias Antara.

Indonesia se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.

El Anak Krakatau, cuyo nombre significa “Hijo del Krakatau”, comenzó a emerger hace aproximadamente un siglo en la zona que anteriormente ocupaba el Krakatau, también conocido como Krakatoa.

Este antiguo volcán quedó parcialmente destruido tras las enormes erupciones de 1883, que provocaron una serie de tsunamis y dejaron más de 36.000 muertos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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