Un vídeo de agresiones a reclutas chinos esquiva la censura y consigue 25.000 visitas

El gobierno chino ejerce un férreo control sobre internet y, particularmente, en las redes sociales. A pesar de esto, hay quienes consiguen colgar en la red imágenes y vídeos como el que se ha difundido. En tres días ya ha conseguido más de 25.000 visitas.

"No me sorprende este vídeo, yo recibí golpes por no resistir fisicamente a las maniobras"

El vídeo de 15 minutos de duración se desarrolla en una ciudad al Oeste de China. Muestra como cinco reclutas uniformados aguantan en formación los golpes y los insultos de sus superiores.

Se trata de una una imagen que ha sorprendido a la ciudadania no solo por su dureza sino por el hecho de que haya visto la luz.

Un ex soldado, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a las represalias, nos cuenta que este tipo de conductas son habituales. "No me sorprende este vídeo, yo recibí golpes por no resistir fisicamente a las maniobras, tambien vi como pegaban a mis compañeros por no hacer bien la cama o por no limpiar la habitación", declara.

Necesario que salga a la luz

En tres días el vídeo cuya fecha de grabación es de junio de 2012 contabiliza más de 25.000 visitas y ha recibido más de 11.000 comentarios. Una repercusión que ha escapado al férreo control que las autoridades chinas hacen de la red.

"Es necesario que los hechos salgan a la luz porque ese es le primer paso para que se corrijan este tipo de vejaciones", comenta el ex soldado.

Las autoridades han suspendido de empleo y sueldo a los agresores y han anunciado que investigarán lo sucedido.