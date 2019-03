Rick Perry se queda en blanco en un debate de las primarias republicanas

En el debate entre los candidatos de las primarias republicanas, el gobernador de Texas Rick Perry se quedó en blanco enumerando los departamentos que suprimiría si estuviera en el gobierno. Los periodistas que moderaban, pusieron en aprietos al político, algo habitual en un país de marcada tradición de debates.

Perry no consiguió salir del apuro y quedó en una posición cercana al ridículo. "Hay tres departamentos que suprimiré en cuanto sea elegido: Comercio, Educación y... ¿cuál es el tercero? Veamos...", dijo Perry, incapaz de recordar el tercero. "¿No puede decir el nombre de la tercero?", preguntó el periodista. "El tercer organismo que suprimiría es... Educación... Comercio y... Veamos... No puedo. El tercero no puedo decirlo... Lo siento. ¡Ups!”.

El nombre del departamento que había olvidado Perry es el de energía. Pero cuando lo recordó, era demasiado tarde. Los analistas americanos dan por terminada su carrera.